 Baran Aksoy

Palyaço dehşet saçtı! Çocukların üzerine bıçakla yürüdü: Korku dolu anlar kamerada

Bursa'da palyaço kıyafeti giyen bir şahıs, bıçakla çocukların üzerine yürüdü. Çocukları elinde bıçakla kovalayan şahıs, mahallede büyük paniğe yol açtı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.08.2025
saat ikonu 13:31
|
GÜNCELLEME:
22.08.2025
saat ikonu 13:34

'nın ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda; palyaço kıyafeti giyen bir şüpheli, elindeki bıçakla çocukların üzerine yürüdü. Sokağın başında şüpheliyi gören 2 anne, yanlarındaki 3 çocuğuyla birlikte korku içinde eve kaçtı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin tek katlı müstakil evin önünde bir süre beklediği, tam gideceği sırada tekrar geri dönüp pencereye doğru el salladığı anlar görülüyor.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Olayın ardından Osmangazi İlçe Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Polis, palyaço kıyafetli şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

