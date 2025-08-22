Palyaço dehşet saçtı! Çocukların üzerine bıçakla yürüdü: Korku dolu anlar kamerada

İstanbul
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda; palyaço kıyafeti giyen bir şüpheli, elindeki bıçakla çocukların üzerine yürüdü. Sokağın başında şüpheliyi gören 2 anne, yanlarındaki 3 çocuğuyla birlikte korku içinde eve kaçtı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin tek katlı müstakil evin önünde bir süre beklediği, tam gideceği sırada tekrar geri dönüp pencereye doğru el salladığı anlar görülüyor.
Olayın ardından Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Polis, palyaço kıyafetli şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.