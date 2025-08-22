Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Milyonlarca TL'lik motosiklet vurgunu! İstanbul'a kadar uzanıyor: Tanınan bir bayinin de adı geçiyor

Muğla’nın farklı ilçelerinden gelen çok sayıda mağdurun şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada; gözaltına alınan 10 şüpheli bu sabah adliyeye sevk edildi. 30 milyon TL’lik vurgun yapıldığı belirtilen soruştumaya MASAK raporu ile hesap hareketleri de dosyaya dahil edildi.

Milyonlarca TL'lik motosiklet vurgunu! İstanbul'a kadar uzanıyor: Tanınan bir bayinin de adı geçiyor
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince Muğla, İstanbul ve Adana’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda M.A., R.D., M.E., S.E., T.Ö., E.Ş., E.Ç., B.D., L.M. ve B.M. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Milyonlarca TL'lik motosiklet vurgunu! İstanbul'a kadar uzanıyor: Tanınan bir bayinin de adı geçiyor

30 MİLYONLUK DEV VURGUN

Soruşturma kapsamında, aralarında motosiklet bayisi temsilcilerinin de bulunduğu şüphelilerin yaklaşık 30 milyon TL’lik yaptığı belirlenmiş, MASAK raporu ile hesap hareketleri de dosyaya dahil edilmişti.

Milyonlarca TL'lik motosiklet vurgunu! İstanbul'a kadar uzanıyor: Tanınan bir bayinin de adı geçiyor

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Mağdurlar, İstanbul’da faaliyet gösteren tanınmış bir motosiklet bayisinin adının da geçtiği iddia edilen olayında motosikletlerini teslim alamadıklarını, bazı ödemelerinin ise başka kişilerin alımlarında kullanıldığını öne sürmüştü. Şüpheliler bu sabah savcılık ifadeleri ve işlemleri için adliyeye çıkarıldı.

