Milyonlarca TL'lik motosiklet vurgunu! İstanbul'a kadar uzanıyor: Tanınan bir bayinin de adı geçiyor

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince Muğla, İstanbul ve Adana’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda M.A., R.D., M.E., S.E., T.Ö., E.Ş., E.Ç., B.D., L.M. ve B.M. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmıştı.

30 MİLYONLUK DEV VURGUN

Soruşturma kapsamında, aralarında motosiklet bayisi temsilcilerinin de bulunduğu şüphelilerin yaklaşık 30 milyon TL’lik vurgun yaptığı belirlenmiş, MASAK raporu ile hesap hareketleri de dosyaya dahil edilmişti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Mağdurlar, İstanbul’da faaliyet gösteren tanınmış bir motosiklet bayisinin adının da geçtiği iddia edilen dolandırıcılık olayında motosikletlerini teslim alamadıklarını, bazı ödemelerinin ise başka kişilerin alımlarında kullanıldığını öne sürmüştü. Şüpheliler bu sabah savcılık ifadeleri ve işlemleri için adliyeye çıkarıldı.