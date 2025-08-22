Adım adım takip edip kurşun yağdırdılar! O dehşet anları kamerada

İstanbul Eyüpsultan’da 48 yaşındaki Muammer Öztürk aracıyla işe gideceği esnada takip edildiği kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Öztürk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Muammer Öztürk’ün uğradığı silahlı saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, M.T.U.’nun Muammer Öztürk’e ateş ettiği sırada diğer şüpheli N.B.A.’nın da saldırı anlarını cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldığı anlar yer aldı. Muammer Öztürk’ün hayatını kaybettiği silahlı saldırının husumet yüzünden gerçekleştirildiği iddia edildi.