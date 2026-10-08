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Avatar
Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 15:27
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 15:35

Pavyon sahibi babasını ihbar etti! Ortaya çıkan skandallar bir kenti karıştırdı: WhatsApp konuşmaları şoke etti

Kırıkkale’de bir kişinin, pavyon işleten babası hakkında uyuşturucu ve usulsüzlük iddiasıyla yaptığı ihbar, rüşvet ve yolsuzluk çarkını ortaya çıkardı. 10 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, skandallar tek tek deşifre edildi. Kapanış saatini uzatmak için verilen rüşvetten mahkeme kararlarına müdahaleye, sızdırılan denetimlerden adliyedeki dosya takiplerine kadar uzanan olayın detayları şoke etti. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 15:27
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 15:35

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma, 4 Ekim'de Y.S.'nin yaptığı ihbarla skandallar zinciri ortaya çıktı. Y.S., pavyon işleten babası E.S. ile uzun süredir anlaşmazlık yaşadığını, pavyonda çalışan evlenmek istemesine babasının karşı çıktığı ve tüm bildiklerini anlatacağını belirtti. Babasının ve çevresindeki bazı kişilerin uyuşturucu ve silah ticareti yaptığını, kamu görevlilerine menfaat sağladığını ileri süren Y.S., çeşitli usulsüzlükler hakkında ihbarda bulundu.

HABERİN ÖZETİ

Pavyon sahibi babasını ihbar etti! Ortaya çıkan skandallar bir kenti karıştırdı: WhatsApp konuşmaları şoke etti

Bilgi Okunma süresi 46 saniyeye düşürüldü.
Kırıkkale'de, bir pavyon işletmecisinin oğlu tarafından yapılan ihbar üzerine, pavyonların kapanış saatini uzatmak için rüşvet alma, uyuşturucu ve silah ticareti, kamu görevlilerine menfaat sağlama gibi çeşitli usulsüzlükleri kapsayan bir soruşturma başlatıldı.
Pavyonların kapanış saatini uzatmak için Yahşihan Belediye Başkan Vekili ile görüşülerek, belediye başkan yardımcısına 100 bin lira rüşvet verildiği iddia edildi.
Soruşturma kapsamında belediye başkan yardımcısının adına kayıtlı 22 taşınmaz bulunduğu ve başka bir yolsuzluk soruşturmasındaki şüphelilerle 2 milyon 500 bin liralık para hareketi tespit edildiği belirtildi.
WhatsApp yazışmalarında, polis memuru M.K.'ye rüşvet verildiği ve denetimlerin önceden haber verildiği yönünde ifadeler yer aldı.
Kırıkkale İdare Mahkemesi'nde görevli bir mübaşirin, pavyonun kapanış saatine ilişkin davada bilgi paylaştığı ve şüpheliye mahkeme kararını gönderdiği, ayrıca hesabına 1 milyon 80 bin lira aktarıldığı belirlendi.
Kırıkkale Adliyesi'nde görevli bir zabıt katibinin pavyon sahibi ile yazışmalarında, adliyedeki bir evrakın kayıt işlemlerinin geciktirilmesi yönünde girişimlerde bulunulduğu ve aralarında para transferleri olduğu tespit edildi.
Soruşturma sonucunda 10 şüpheli eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
Bilgi Okunma süresi 46 saniyeye düşürüldü.
Pavyon sahibi babasını ihbar etti! Ortaya çıkan skandallar bir kenti karıştırdı: WhatsApp konuşmaları şoke etti

KAPANIŞ SAATİNİ UZATMAK İÇİN RÜŞVET

İhbarda, pavyonların kapanış saatinin 01.00'den 04.00'e uzatılması amacıyla Yahşihan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek ile görüşüldüğü öne sürüldü. Bu kapsamda belediyenin alınacak karara itiraz etmemesi karşılığında T.E. tarafından Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Aydın'a 100 bin lira verildiği iddia edildi. İhbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 5 Ekim'de pavyon sahibi E.S., oğlu Y.S., C.T., T.E. ve işletme müdürü E.Ş. hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyaller incelemeye alındı. WhatsApp yazışmaları ve banka hareketlerinin incelenmesiyle soruşturma kamu görevlilerini de kapsayacak şekilde genişletildi.

2 MİLYON 500 BİN LİRALIK PARA HAREKETİ

Soruşturma kapsamında Yahşihan Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Aydın'ın adına kayıtlı 22 taşınmaz bulunduğu belirlendi. Aydın ile belediyeye yönelik yürütülen başka bir yolsuzluk soruşturmasındaki bazı şüpheliler arasında toplam 2 milyon 500 bin liralık para hareketi tespit edildi. Söz konusu mali hareketler ile 100 bin liralık rüşvet iddiası incelemeye alındı.

"POLİS 10 BİN İSTİYOR, BİR AY OLMADI 15 BİN VERDİK"

Dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde, şüphelilerin kullandığı "Patronlar" isimli WhatsApp grubunda, "Polis Muhammet 10 bin istiyor, bir ay olmadı 15 bin verdik, işimize yarıyor, dükkana geliyorlar, 3-5 kişinin GBT'sini yapıp tutanağı asıp gidiyorlar" şeklinde yazışmalar bulundu. Yahşihan Emniyet Amirliğinde görevli polis memuru M.K. ile pavyon sahibi E.S. arasında para transferleri tespit edildi. Ayrıca iş yerine yapılacak polis denetimlerinin önceden haber verildiğine ilişkin yazışmalara ulaşıldı. Çarşı ve mahalle bekçisi A.Y.'nin de denetim bilgilerini önceden iletmesi karşılığında para aldığı şüphesiyle mali hareketleri incelemeye alındı.

MAHKEME KARARI İÇİN 1 MİLYON LİRALIK GÖRÜŞME

Kırıkkale İdare Mahkemesinde mübaşir olarak görev yapan H.C. hakkında yapılan incelemelerde, T.E. ile oğlu İ.C. arasındaki WhatsApp yazışmalarında dikkat çekici ifadeler tespit edildi. T.E.'nin "1.000.000,00 TL para vereceğiz aracıya" mesajına İ.C.'nin "Mahkemeye mi olumlu olsun diye?" sorusunu yönelttiği, T.E.'nin ise "Evet" cevabını verdiği belirlendi. Ayrıca mübaşir H.C.'nin, pavyonun kapanış saatine ilişkin davada verilecek karar hakkında bilgi paylaştığı ve mahkeme kararını şüpheli T.E.'ye gönderdiği tespit edildi. Mali incelemelerde, 1 Mayıs-19 Eylül 2026 tarihleri arasında H.C.'nin hesabına, işletme müdürü E.Ş.'nin hesabından toplam 1 milyon 80 bin lira aktarıldığı belirlendi.

"KENDİ DOSYAM GİBİ İLGİLENİYORUM"

Kırıkkale Adliyesi İnfaz Bürosunda zabıt katibi olarak çalışan S.Y.'nin de pavyon sahibi E.S. ile yaptığı yazışmalar incelemeye alındı. S.Y.'nin, "Kendi dosyam gibi ilgileniyorum merak etme" mesajına E.S.'nin, "Savcıyı öğren kardeşim" şeklinde cevap verdiği görüldü. Yazışmalarda, adliyedeki bir evrakın kayıt işlemlerinin geciktirilmesi için girişimde bulunulduğuna ilişkin ifadeler de tespit edildi. İki şüpheli arasında para transferleri bulunduğu belirlendi.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Elde edilen dijital deliller, iletişim kayıtları ve mali hareketler doğrultusunda soruşturma genişletildi. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 8 Ekim saat 06.45'te 10 şüpheliye yönelik zamanlı operasyon düzenlendi. KOM ekiplerince şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında arama yapıldı. Operasyonda bilgisayar, cep telefonu, tablet ve çeşitli dijital materyallere el konulurken, 10 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.

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ETİKETLER
#il emniyet müdürlüğü
#eş
#Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı
#Yahşihan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek
#İbrahim Aydın
#Yaşam
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