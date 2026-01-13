Polis aracı, karlı havada şarampole uçtu! Kazada 2 polis yaralandı

Erzincan-Sivas karayolunda feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, karayolunun Sarıgöl Mahallesi mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, yoğun kar yağışından dolayı kontrolden çıkan polis aracı şarampole yuvarlandı. Kazada araçtaki iki polis yaralandı.

YARALI POLİSLER HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı polisler, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastaneye kaldırılan yaralı polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.