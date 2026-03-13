Prof. Dr. Erbaş’tan şok uyarı: Jelatin ve cipsler sağlığınızı tehdit ediyor!

Ünlü bilim insanı Prof. Dr. Oytun Erbaş, TGRT Haber’de yayımlanan “Haberin İçinden” programında Yaprak Hırka Yıldız ve Pınar Ergüner’in sorularını yanıtladı. Günlük hayatta sıkça tüketilen bazı gıdaların içerdiği gizli tehlikelere dikkat çeken Erbaş, özellikle jelatinli ürünlerdeki kollajen kaynağı ve mısır bazlı cipslerin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini çarpıcı detaylarla açıkladı. Tüketicileri bilinçsiz gıda tüketimine karşı uyaran Erbaş, ürün içeriklerini sorgulamanın önemini vurguladı.



JELATİNLİ ÜRÜNLERDEKİ GİZLİ DOMUZ DERİSİ RİSKİ



Erbaş'ın açıklamalarına göre, ithal edilen jelatinlerin önemli bir kısmı, sanılanın aksine sığır derisinden değil, domuz derisinden elde ediliyor. "Ondan çoğu domuz. Gerçekten mi? Ya gözünüzü seveyim ya.

Çünkü domuz derisinden yurt dışında onu üretmek çok kolay" diyerek tüketicileri şaşırtan Erbaş, bu durumun özellikle dini hassasiyetleri olan kişiler için büyük bir sorun teşkil ettiğini belirtti. Programda, bir dönem mankenlerin dahi kolajen desteği için bu tür ürünleri tüketmelerinin tavsiye edildiği ancak bunun "akıl yoksunluğu" olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın dikkat çektiği bir diğer tehlikeli gıda grubu ise cipsler ve özellikle mısır bazlı çerezler oldu. Erbaş, "Onun içerisinde mısır çerezi kadar tehlikeli bir şey yok" diyerek bu ürünlerin potansiyel zararlarını gözler önüne serdi.

MISIR BAZLI CİPSLERİN GDO VE TRİPTOFAN TEHLİKESİ



Mısırın günümüzde dünyanın en tehlikeli gıdalarından biri olduğunu savunan Erbaş, bunun temel nedenini mısırların büyük çoğunluğunun Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO) olmasıyla açıkladı. GDO'lu mısırın en büyük sıkıntısının yüksek nişasta içeriğine rağmen, vücut için gerekli olan diğer aminoasitlerden yoksun olması olduğunu belirtti. Bu durumun, mısır ağırlıklı beslenen toplumlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine işaret etti.

Erbaş, özellikle triptofan eksikliğinin altını çizdi. Triptofanın beyindeki serotonin seviyeleri için hayati önem taşıyan bir aminoasit olduğunu vurgulayan Erbaş, "Biliyorsunuz mısır yiyen toplumlarda triptofan eksikliği oluyor. Triptofan çok önemli bir şey. Triptofan eksikliğinde beyinde serotonin de düşer" dedi. Triptofanın doğal yollarla et, süt ve yumurta gibi besinlerden alınabileceğini hatırlatarak, dengeli ve doğal beslenmenin önemine vurgu yaptı.

Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın uyarıları, tüketicilerin gıda etiketlerini daha dikkatli okuması ve yedikleri ürünlerin içeriği hakkında bilinçlenmesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlar, özellikle işlenmiş gıdalardan uzak durulması ve doğal, dengeli beslenmeye özen gösterilmesi konusunda tavsiyelerde bulunuyor.