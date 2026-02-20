Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Sude Naz Tekbaş

Ramazan ayına özel üretilen lezzet! Elazığ'ın geleneksel nohut ekmeği

Elazığ'da Ramazan ayının başlaması ile birlikte tezgahlarda yerini alan Nohut ekmeği, rağbet gördü. Kafe işletmecisi Mehmet Bingöl, Ramazan ayına özel olarak ürettikleri nohut ekmeğinin yapım sürecinden bahsetti. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.02.2026
saat ikonu 14:17
|
GÜNCELLEME:
20.02.2026
saat ikonu 14:21

ayının başlamasıyla birlikte 'da geleneksel olarak üretilen nohut ekmeği yeniden tezgahlardaki yerini aldı. Kentte genelde Ramazan ayında yapılan ve uzun yıllardır sürdürülen bu gelenek, bu yıl da devam ediyor.

Ramazan ayına özel üretilen lezzet! Elazığ'ın geleneksel nohut ekmeği

ZAHMETLİ BİR ÜRETİM SÜRECİNDEN GEÇİYOR

Simit kafe işletmecisi Mehmet Bingöl, Ramazan ayına özel olarak ürettikleri nohut ekmeğinin yapım sürecinin yaklaşık 2-3 saat sürdüğünü belirtti. Zahmetli bir üretim sürecinden geçen ürünün her yıl Ramazan ayında hazırlandığını ifade eden Bingöl, vatandaşların 11 ay boyunca beklediği bir ürün olduğunu söyledi.

Ramazan ayına özel üretilen lezzet! Elazığ'ın geleneksel nohut ekmeği

ZAHMETLİ AMA BİR O KADAR DA ÖZEL BİR ÜRÜN.

Geleneksel lezzetin Ramazan ayı boyunca satışta olacağını ifade eden Mehmet Bingöl, "Öncelikle buradan bütün Müslüman kardeşlerimizin Ramazan ayını kutluyorum, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yaptığımız ürüne gelecek olursak, her yıl geleneksel olarak Ramazan ayında çıkardığımız bir ürünümüz var ve adı nohut ekmeği.

Ramazan ayına özel üretilen lezzet! Elazığ'ın geleneksel nohut ekmeği

Elazığ'da Ramazan ayının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Hatta diyebilirim ki, 11 ay boyunca Elazığlıların beklediği bir üründür. Yapım aşaması yaklaşık 2-3 saat sürüyor, oldukça zahmetli ama bir o kadar da özel bir ürün. Şu an ürünümüz hazır. Ramazan ayı boyunca tüm Elazığlı hemşerilerimizi bekliyoruz" dedi.

Ramazan ayına özel üretilen lezzet! Elazığ'ın geleneksel nohut ekmeği
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ramazan ayının vazgeçilmezi: Meşe odunlu fırında tahinli pide
Ramazan 2026 en pratik çorba tarifi! 15 dakikada mercimekler hazır
Soğuk aylarda size iyi gelecek o lezzet: Fıstık ezmeli künefe yok satıyor
ETİKETLER
#elazığ
#ramazan
#Geleneksel Lezzet
#Nohut Ekmeği
#Simit Kafe
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.