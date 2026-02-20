Soğuk aylarda size iyi gelecek o lezzet: Fıstık ezmeli künefe yok satıyor

Adanalı kadın tatlıcının hazırladığı ezmeli künefe, soğuk havaların etkisini artırmasıyla birlikte yoğun ilgi görüyor. Fıstık ezmesi ve kaymakla hazırlanan özel tatlı, kısa sürede kentin en çok tercih edilen lezzetleri arasında yerini aldı.

KIŞ AYLARININ VAZGEÇİLMEZİ

Adana’da kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan ezmeli künefe, soğuk havaların etkisini artırmasıyla birlikte yoğun ilgi görüyor. Fıstık ezmesi ve kaymakla hazırlanan ezmeli künefe, hem Adanalılar hem de şehir dışından gelen ziyaretçilerden büyük talep görüyor. Kış günlerinde şerbetli tatlıya olan ilginin artmasıyla birlikte işletmede yoğunluk yaşanırken, üretim taleplere yetişebilmek için aralıksız sürüyor. Vatandaşlar, özellikle fıstık ezmesi ve kaymak uyumuyla hazırlanan ezmeli künefenin farklı ve doyurucu bir lezzet sunduğunu belirtiyor.

SOSYAL MEDYADA ÇOK BEĞENİLİYOR

Tatlıcı Zeynep Geyik, "Kış günlerinde ezmeli künefe güzel ilgi görüyor. Şerbetli tatlılar kış günlerinde yok satıyor ve bu ilgi bizleri memnun ediyor. Ağır bir tatlı gibi gözüküyor ancak hiç ağır değil. Fıstık ve kaymağın uyumu çok güzel. Herkesi bekliyoruz" dedi. Tatlı yemeye gelen müşterilerden Ayşe Kaya ise sosyal medyada tatlıyı gördüğünü ve denemeye geldiğini, çok beğendiğini söyledi.