Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Fıstık severlere kötü haber! Fiyatlar ikiye katlandı

Şanlıurfa'da bu yıl fıstıktaki düşük rekolte, fiyatları iki katına çıkardı. Fıstık tüccarları, fiyatlardaki suni yükselişler nedeniyle piyasanın durma noktasına geldiğini söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.09.2025
saat ikonu 17:27
|
GÜNCELLEME:
22.09.2025
saat ikonu 17:27

'da bu yıl fıstık üretiminde rekoltenin geçen yıla göre düşük olması fiyatları yükseltti. Geçtiğimiz yıl 250-300 lira arasında satışı yapılan ürün bu yıl 500 ile 600 lira arasında satışa sunuluyor. Fiyatların iki katına çıkmasıyla üreticinin stoktaki on binlerce ton fıstığının piyasaya sürülmeye başlandığı bildirildi.

Fıstık severlere kötü haber! Fiyatlar ikiye katlandı

PİYASA DURMA NOKTASINA GELDİ

Fıstık tüccarları, fiyatlardaki suni yükselişler nedeniyle piyasanın durma noktasına geldiğini, ellerinde on binlerce ton fıstığın olduğunu ifade ederek yetkililerin dengesizliğine bir çözüm bulması gerektiğini söyledi. Fiyatı 650 lira olan fıstığa 500 liradan alıcı bulamadıklarını belirten esnaf suni yükselişlerin piyasayı olumsuz yönde etkilediğini aktardı.

Fıstık severlere kötü haber! Fiyatlar ikiye katlandı
Fıstık severlere kötü haber! Fiyatlar ikiye katlandı

Şanlıurfa Şıracılar ve Kuruyemişçiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Aslan, "Bu yıl fıstıkta geçen yıla göre düşüktü. Geçen yıl ortalama 200 bin ton civarında bir rekoltemiz oldu. Bu yılın hem kurak geçmesi hem don olması nedeniyle ve 2 yılda bir fıstık ağaçlarının meyve vermesinden dolayı rekolte düşük. Bu yıl yüzde 30 ila 35 civarında fıstık rekoltemiz oldu. Fiyatlara gelince, geçen yıl sezonun ilk ürününde kabuklu fıstık fiyatları 180 ila 200 lira iken bu yıl fiyat 550 ila 600 lira civarında. Bunun yanında boz kavlak dediğimiz baklavalık olan fıstığımızın fiyatı ise geçen yılın 2 katı oldu, şu anda fiyatı 730 ila 750 civarında kalitesine göre değişiyor. Siirt cinsi fıstığımızda Şanlıurfa TİGEM'de yetişen bir üründür. Siirt cinsi fıstığın fiyatı da 550 ila 650 arasında değişiyor. Şu an fıstık üreticilerine sorarsanız fiyatlardan bayağı memnun. Tüketici ise fiyatı biraz yüksek buluyor. Bir fıstık ağacını dikip 10 yıl hizmet ettikten sonra ancak verim alabiliyorsunuz.

Fıstık severlere kötü haber! Fiyatlar ikiye katlandı

Bunun da karşılığı aslında 600 lira da olsa 700 lira da olsa hesapladığınız zaman yine fiyat düşük kalıyor. 2024 yılından 2025 yılına devreden birçok fıstık üreticimizin mahsulü var. Geçen yıldan kalma bizim tahminlerimize göre 100 bin ton civarında ürün var" şeklinde konuştu.

Fıstık severlere kötü haber! Fiyatlar ikiye katlandı

BU YIL FISTIĞIN KİLOSU 650 LİRA

Bu yıl fıstık fiyatlarındaki ani yükseliş nedeniyle alıcı bulamadıklarından dert yanan tüccar Metin Erişen, "Bu seneki sıkıntımız, fiyatların birden şişmesiyle alıcı bulamamız. Bir günde 100 lira zam alan fıstık şu an 100 lira geriledi. Şu an gördüğünüz mahsul geçen yılın mahsulü. Geçen yıl bu ürün 280 lira iken bu yıl fiyatları birden şişirince 650 lira oldu. Bu hafta içinde de 500 liraya alıcı bulamıyoruz. Piyasamız şu anda durgun, alıcı yok. Normalde sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar buralarda kalabalıktan geçilmezken, alıcı olmadığı için esnaf erkenden iş yerini kapatıp gidiyor. Alıcı bulamıyoruz biz de kara kara düşünüyoruz. Hepimizin elinde stokta ürün de var" ifadelerini kullandı.

Fıstık severlere kötü haber! Fiyatlar ikiye katlandı

Fıstık piyasasının durgun olduğuna değinen işletmeci Hasan Kılıç ise, "Fıstıkta fiyatlar yüksek, biz de alış veriş yapamıyoruz. Kırmızı kabuklu fiştik şu anda 600 ila 650 bandında ama son zamanlarda piyasada bir durgunluk var. Fiyatları aşağıya çekmeye çalışıyorlar ama çiftçi ürününü düşük fiyata satmaz" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ev alacaklar için son fırsat: Gayrimenkulde yeni rekor geliyor
Nakit ihtiyacı olanlar acele etsin! İslam Memiş formülü açıkladı
ETİKETLER
#fiyat
#piyasa
#şanlıurfa
#stok
#üretici
#rekolte
#Fıstık
#Fıstık
#Fiyat Yükselişi
#Rekolte Düşüşü
#Fıstık Tüccarları
#Durgun Piyasa
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.