Rize'de 'vampir' kabusu: Hayatımda görmediğim bir şeyle karşı karşıyayız

Rize’de bitkilerin özsuyunu emmesi nedeniyle ‘vampir kelebek’ olarak bilinen ve çay başta olmak üzere pek çok yeşil bitkide görülen Ricania Simulans isimli kanatlı böcekler, vatandaşları canından bezdirdi.

NE IŞIK YAKABİLİYORLAR NE DE PENCERE AÇABİLİYORLAR

Akşam saatlerinde ışıklı ortamlara akın eden bu böcekler yüzünden Rize’deki vatandaşlar, balkon ışıklarını yakamadıkları gibi sıcak yaz günlerinde pencerelerini de açamıyor.

EV HANIMLARININ KABUSU OLDU

Işığa yönelerek bulundukları yere yerleşen kelebekler sabaha kadar ölüp düştüklerinden, temizlik konusunda ev hanımlarının kabusu haline geliyor.

"HAYATTA GÖRMEDİĞİM BÖCEKLERLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Rize’nin Pazar ilçesinde yaşayan Şenay Yaşar, balkonda zaman geçiremediklerini belirterek, "Çok kelebek var. Doğa manzarası eşliğinde bir yemek yiyelim dedik, çorbamızın üstüne kelebek mi düşmedi, yemeğimize kelebek mi düşmedi. Hayatta görmediğim böceklerle karşı karşıyayız" dedi.