Yaşam
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Rize'de 'vampir' kabusu: Hayatımda görmediğim bir şeyle karşı karşıyayız

Doğu Karadeniz'de bitkilerin öz sularını emdiği için halk arasında 'vampir kelebek' denilen Ricania Simulans isimli böcekler, bölgedeki vatandaşlara hayatı kabus etti. Akşam saatlerinde evleri işgal eden böcekler nedeniyle vatandaşlar, balkon ışıklarını yakamadıkları gibi sıcak yaz günlerinde pencerelerini de açamıyor.

Rize'de 'vampir' kabusu: Hayatımda görmediğim bir şeyle karşı karşıyayız
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
20.08.2025
09:38
|
GÜNCELLEME:
20.08.2025
09:41

’de bitkilerin özsuyunu emmesi nedeniyle ‘vampir kelebek’ olarak bilinen ve çay başta olmak üzere pek çok yeşil bitkide görülen Ricania Simulans isimli kanatlı böcekler, vatandaşları canından bezdirdi.

Rize'de 'vampir' kabusu: Hayatımda görmediğim bir şeyle karşı karşıyayız

NE IŞIK YAKABİLİYORLAR NE DE PENCERE AÇABİLİYORLAR

Akşam saatlerinde ışıklı ortamlara akın eden bu böcekler yüzünden Rize’deki vatandaşlar, balkon ışıklarını yakamadıkları gibi sıcak yaz günlerinde pencerelerini de açamıyor.

Rize'de 'vampir' kabusu: Hayatımda görmediğim bir şeyle karşı karşıyayız

EV HANIMLARININ KABUSU OLDU

Işığa yönelerek bulundukları yere yerleşen kelebekler sabaha kadar ölüp düştüklerinden, temizlik konusunda ev hanımlarının kabusu haline geliyor.

Rize'de 'vampir' kabusu: Hayatımda görmediğim bir şeyle karşı karşıyayız

"HAYATTA GÖRMEDİĞİM BÖCEKLERLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Rize’nin Pazar ilçesinde yaşayan Şenay Yaşar, balkonda zaman geçiremediklerini belirterek, "Çok kelebek var. Doğa manzarası eşliğinde bir yemek yiyelim dedik, çorbamızın üstüne kelebek mi düşmedi, yemeğimize kelebek mi düşmedi. Hayatta görmediğim böceklerle karşı karşıyayız" dedi.

