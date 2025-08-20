Sokak ortasında dehşet! Tartıştığı kişiyi silahla yaraladı

Elazığ Doğukent Mahallesi 98’inci sokakta meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan B.Ö. ve Y.T. sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle B.Ö., belinden çıkardığı silahla husumetlisine ateş ederek yaraladı ve olay yerinden kaçtı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.