Otomobilde silahlı saldırıya uğramıştı! Saldırganın kimliği şoke etti

Tekirdağ'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda; 30 yaşındaki M.E.A. (30), park halindeki otomobilinin içinde oturduğu sırada pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı.

SALDIRGAN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.E.A. tedavi altına alınırken olayla ilgili başlatılan soruşturmada, saldırıyı gerçekleştiren K.G.D. saklandığı adreste kıskıvrak yakalandı. K.G.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

DAHA ÖNCE ARALARINDA KAVGA ÇIKMIŞ

K.G.D.'nin ifadesine göre M.E.A'nın arkadaşı olduğu ve daha önceden aralarında yaşanan kavga nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edildi.