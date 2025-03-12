Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Sevcan Demir Sakman cinayetinde yeni detaylar! Herkes bu vahşeti konuşuyor: İkna edip eve getirmiş

Antalya’da hemşire Sevcan Demir Sakman'ın eşi tarafından vahşice katledilmesi tüm Türkiye'yi hüzne boğdu. Halit Can Sakman tarafından satırla öldürülen Sevcan Demir Sakman cinayetinde yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
12.03.2025
saat ikonu 10:08
|
GÜNCELLEME:
12.03.2025
saat ikonu 16:31

Antalya'da hemşire olarak çalışan 26 yaşındaki Sevcan Demir Sakman, tartıştığı eşi Halit Can Sakman tarafından vahşice katledildi. Tüm Türkiye'yi hüzne boğan cinayette yeni detaylar ortaya çıktı.

İKNA EDİP YENİDEN EVE GÖTÜRMÜŞ

Vahşetin yaşandığı gün çift arasında, tartışma çıkınca Sevcan Demir Sakman, sakinleşmek için evden ayrılıp, bir kafeteryaya gittiği öğrenildi. Halit Canı'ın da eşinin peşinden gittiği ve ikna edip tekrar eve getirdi ortaya çıktı. Eve dönen ikilinin arasında yeniden alevlenen tartışma, kavgaya dönüştü.

KATİL KOCANIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Eşini satırla öldüren Halit Can Sakman, arbede sırasında kendisini de boğazından yaraladı. Katil kocanın hastanede tedavisi sürüyor. Sakman'ın başında polislerin nöbet tuttuğu bildirildi.

KAÇARAK EVLENMİŞLER!

Sevcan Demir Sakman'ın Hatay'ın İskenderun, Halit Can Sakman'ın ise Kırıkhan ilçesinden olduğu, ikilinin 3 ay önce kaçıp Antalya'ya gelerek nikah kıydıkları ve burada yaşamaya başladıkları ortaya çıktı.

İFADESİ ORTAYA ÇITKI

Halit Can Sakman'ın emniyette verdiği ifadede, eşiyle maddi sorunlar nedeniyle aralarında tartışmalar olduğunu, kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmanın ardından ise söz konusu olayın yaşandığını iddia ettiği öğrenildi. Zanlının daha önce kişilik bozukluğu nedeniyle psikolojik tedavi gördüğü ve bu nedenle ilaç kullandığı öne sürüldü.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kesik baş cinayeti 4 yıl sonra çözüldü! Vahşetin nedeni bakın neymiş
Aydın'da vahşet! 4 çocuk annesi kadın ölü bulundu: Tam 13 mermi kovanı
Babasının kafasını taşla ezerek öldürdü! Kanlı elbiseleriyle hastaneye gitti: Vahşette korkunç detaylar
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.