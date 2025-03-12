Sevcan Demir Sakman cinayetinde yeni detaylar! Herkes bu vahşeti konuşuyor: İkna edip eve getirmiş

Antalya’da hemşire Sevcan Demir Sakman'ın eşi tarafından vahşice katledilmesi tüm Türkiye'yi hüzne boğdu. Halit Can Sakman tarafından satırla öldürülen Sevcan Demir Sakman cinayetinde yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

Antalya'da hemşire olarak çalışan 26 yaşındaki Sevcan Demir Sakman, tartıştığı eşi Halit Can Sakman tarafından vahşice katledildi. Tüm Türkiye'yi hüzne boğan cinayette yeni detaylar ortaya çıktı.

İKNA EDİP YENİDEN EVE GÖTÜRMÜŞ

Vahşetin yaşandığı gün çift arasında, tartışma çıkınca Sevcan Demir Sakman, sakinleşmek için evden ayrılıp, bir kafeteryaya gittiği öğrenildi. Halit Canı'ın da eşinin peşinden gittiği ve ikna edip tekrar eve getirdi ortaya çıktı. Eve dönen ikilinin arasında yeniden alevlenen tartışma, kavgaya dönüştü.

KATİL KOCANIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Eşini satırla öldüren Halit Can Sakman, arbede sırasında kendisini de boğazından yaraladı. Katil kocanın hastanede tedavisi sürüyor. Sakman'ın başında polislerin nöbet tuttuğu bildirildi.

KAÇARAK EVLENMİŞLER!

Sevcan Demir Sakman'ın Hatay'ın İskenderun, Halit Can Sakman'ın ise Kırıkhan ilçesinden olduğu, ikilinin 3 ay önce kaçıp Antalya'ya gelerek nikah kıydıkları ve burada yaşamaya başladıkları ortaya çıktı.

İFADESİ ORTAYA ÇITKI

Halit Can Sakman'ın emniyette verdiği ifadede, eşiyle maddi sorunlar nedeniyle aralarında tartışmalar olduğunu, kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmanın ardından ise söz konusu olayın yaşandığını iddia ettiği öğrenildi. Zanlının daha önce kişilik bozukluğu nedeniyle psikolojik tedavi gördüğü ve bu nedenle ilaç kullandığı öne sürüldü.