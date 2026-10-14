Sevginin yaşı yok: 86 ve 72 yaşında nikah masasına oturdular

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 86 yaşındaki Fevzi Yağız ile 72 yaşındaki Mülkünaz Hasdemir, düzenlenen nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi. Çiftin nikahını Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu kıyarken, nikah şahitliklerini Dilovası Kaymakamı Resul Çelik ile AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım yaptı.

Hayatlarının geri kalanını birlikte geçirmek için evlenmeye karar veren Fevzi Yağız ve Mülkünaz Hasdemir, nikah masasında “Evet” diyerek mutluluklarını paylaştı. Evlilik cüzdanlarını alan çiftin mutluluğu yüzlerine yansırken, tören tebriklerin kabul edilmesi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

“SEVGİNİN YAŞI, MUTLULUĞUN ZAMANI YOKTUR”

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, çifti tebrik ederek, “Bugün çok kıymetli ve anlamlı bir mutluluğa şahitlik ettik. Fevzi amcamız ile Mülkünaz teyzemiz, sevginin yaşının ve mutluluğun zamanının olmadığını bizlere bir kez daha gösterdi. Gözlerindeki sevinç ve gönüllerindeki muhabbet hepimizin yüreğini ısıttı. Bu güzel birliktelik; sevginin, saygının, vefanın ve hayat arkadaşlığının ne kadar değerli olduğunu en güzel şekilde anlatıyor” dedi.

Çifte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür dileyen Ömeroğlu, “Rabbim birlikteliklerini daim; ömürlerini sağlık, huzur ve mutlulukla bereketli eylesin. Kıymetli büyüklerimize sevdikleriyle birlikte ağız tadıyla geçirecekleri nice güzel yıllar diliyorum. Allah bir yastıkta huzurlu ve mutlu bir ömür nasip etsin” ifadelerini kullandı.