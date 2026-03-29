Yağışlı havasıyla tanınan ve Amanos Dağı'nın eteklerinde yer alması nedeniyle su bereketinin yaşandığı Hatay'da, geçen yıl son 65 yılın en kurak yılı gerçekleşti. Bu kapsamda kuraklıktan yoğun şekilde etkilenen Yayladağı Barajı'nda su seviyesi ciddi düşüş yaşadı ve baraj neredeyse tamamen kurudu. Ancak geçen yıl kış ve ilkbahar mevsiminde yeteri kadar yağış almayan şehirde 2026 yılının ilk 3 ayındaki yağışlar Yayladağı Barajı'nı yüzde 100 doluluk oranına ulaştırdı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Son 65 yılın en kurak yılında tamamen kurumuştu: Su seviyesi 3 ayda yüzde 100'e ulaştı Hatay'da geçen yıl yaşanan 65 yılın en kurak yılının ardından, 2026 yılının ilk 3 ayındaki yağışlarla Yayladağı Barajı 10 yıl sonra ilk defa yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Yayladağı Barajı, 10 yıl sonra ilk defa yüzde 100 doluluk seviyesine erişti ve tahliyeden su taşıyor. Bu doluluk oranı, Yayladağı'nın meşhur çilek tarımını olumlu etkileyerek ekim alanlarının dört yıl önceki gibi 4 bin dekarın üzerine çıkmasını sağladı. Baraj, 6.4 milyon metreküp kapasiteli olup, Yayladağı ve Samandağ bandındaki Karaköse bölgesine içme suyu sağlıyor, bu sayede bu sene içme suyu sıkıntısı yaşanmayacak. Yayladağı, 1994 yılından beri en büyük yağışları alıyor. Vatandaşlar, barajın doluluğunun tarımsal üretim ve içme suyu temini açısından önemine vurgu yaparak memnuniyetlerini dile getirdiler.

“10 YIL SONRA İLK DEFA YÜZDE 100 DOLULUK SEVİYESİNE ERİŞTİ”

Son 65 yılının en kurak yılının yaşanmasıyla çok zorlandıklarını ve 2026 yılında yağışların bereketli olmasıyla barajın dolduğunu söyleyen Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, "Bu yıl mevsimsel olarak çok bereketli bir yılı geçirmiş oluyoruz. Yayladağı Barajımız 10 yıl sonra ilk defa yüzde 100 doluluk seviyesine erişmiş oldu. Hatta tahliyeden su da taşıyor. Tabii bizim için son derece önemli bir durumdu yağışların fazla olması. Yayladağı biliyorsunuz Yayla çileğiyle meşhurdur. Çilek de su isteyen bir bitki ve şu an bu yağışlarla birlikte ekim tekrar dört yıl önceki gibi 4 bin dekarın üzerine çıkmış oldu. Yayladağı çileği de tekrar en azından bu mevsimsel etkide yağışlarla birlikte ekim oranı artmış oldu. Yayladağı barajımızın 6.4 milyon metreküp kapasitesi var ve diğer bir önemi ise içme suyumuzu karşılıyor. Buradan Samandağ bandı özellikle Karaköse bölgesine Yayladağı Barajı'nın yüzde 6'sı içme suyu olarak veriliyordu. Bu konuda içme suyu sıkıntısı da barajımızın doluluğundan dolayı bu sene yaşamayacağız. Geçen yıl çok zorlandık ve son 65 yılının en kurak sezonuydu ama şükürler olsun ki bu mevsim çok bereketli geçti. Yağışlarımız da hala devam ediyor. Hatta 1994 yılından beri en büyük yağışları ilçe olarak alıyoruz. İnşallah vatandaşlarımız, çiftçilerimiz de çok bereketli bir yıl geçirecek" ifadelerini kullandı.

“TARIMSAL OLARAK YÜZÜMÜZÜ GÜLDÜRECEK İNŞALLAH”

Geçen yıl kurak geçtiği için kuruyan barajın bu yıl dolu olduğunu söyleyen vatandaş Mehmet Sürgüveç, "Geçen yıl barajımız kurumuştu ve çok kuraklık çektik. Bu yıl çok şükür rahmet güzel oldu. Allah bereketli eylesin, çok şükür memnunuz. Barajımız doldu. Şu an yüzde 100 doluluk oranı mevcuttur. Bu da bizim tarımsal olarak yüzümüzü güldürecek inşallah. Geçen yıl barajımız tamamen bitmişti ve kurumuştu. Son bir iki canlılar için suyumuz kalmıştı sadece. Burası hem içme suyu hem de tarımsal olarak kullanılmaktadır. İnşallah bereketli bir yılımız olacaktır" dedi.

“ÇİFTÇİYE GÜZEL FAYDASI OLDU”

Bu yıl barajın dolu olmasının vatandaşları mutlu ettiğini ifade eden vatandaş Mehmet Aktaş da, "Geçen yıl çok kurak geçti. Baraj su seviyesi çok düştü ama bu sene Allah'a şükür güzel doldu barajımız. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Bu sene daha bereketli olacak inşallah. İlerleyen zamanlarda artık yaşayıp göreceğiz. Barajın dolu olması bizi çok mutlu ediyor. Çilek üretenler var; bir sürü sebze, meyve yetişenler var. En azından çiftçiye güzel faydası oldu" şeklinde konuştu.