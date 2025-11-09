Menü Kapat
TGRT Haber
19°
Yaşam
Editor
 Baran Aksoy

Son dakikayla duyuruldu! Yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada göre; başkentte 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bazı yolların araç trafiğine kapatılacağı duyuruldu.

Son dakikayla duyuruldu! Yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal 'ün ebediyete intikalinin 87'nci yıl dönümü dolayısıyla yarın 'de program düzenlenecek. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada program nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

Son dakikayla duyuruldu! Yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

GECE 01.00'DEN İTİBAREN ARAÇ GEÇİŞLERİNE İZİN VERİLMEYECEK

Bu kapsamda ihtiyaç olması halinde saat 01.00'den itibaren GMK Bulvarı, Anıt Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Dögol Caddesi, Spor Park Caddesi, Turgut Reis Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi'nin Celal Bayar Bulvarı'na bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Celal Bayar Bulvarı'nın Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantları, Kazım Karabekir Caddesi'nin Anadolu Meydanı ile Celal Bayar Bulvarı arasında kalan bölümü ile buralara bağlanan yolların tamamında çift yönlü araç geçişine izin verilmeyecek.

ETİKETLER
#atatürk
#anıtkabir
#trafik kapanışı
#Ankara
#87'nci Yıl Dönümü
#Yaşam
