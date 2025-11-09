Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

İki ilde DEAŞ'a yönelik operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Son dakika haberi: Şanlıurfa ve Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.11.2025
saat ikonu 14:10
|
GÜNCELLEME:
09.11.2025
saat ikonu 14:19

Şanlıurfa ve Gaziantep'te terör örgütü 'a üye olmak ve finans sağlama suçunun faillerinin tespiti için yapılan MASAK incelemeleri neticesinde toplamda 20 milyon 160 bin 454 lira işlem hacmine sahip hesap hareketliliği bulunan şüphelilere yönelik yapıldı.

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından Şanlıurfa ve Gaziantep'te yapılan operasyonda 12 şahıs yakalanarak .

İki ilde DEAŞ'a yönelik operasyon! Çok sayıda gözaltı var

3 MİLYONA YAKIN PARA ELE GEÇİRİLDİ

Şahısların evlerinde yapılan aramada ise toplam değeri 2 milyon 574 bin 80 kuruş olan Dolar, Euro ve altın cinsi para, 2 adet yivsiz av tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İki ilde DEAŞ'a yönelik operasyon! Çok sayıda gözaltı var

ŞÜPHELİLERDEN 5'İ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 7 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Elon Musk açıkladı: 20 yıla bilinciniz robota yüklenecek
Düğününe günler kala kalbinden bıçaklandı! Gürültü yapanları uyardı canından oldu
41 yaşındaki araca 100 TL istiyor! Bakın ilanda ne yazıyor
ETİKETLER
#deaş
#operasyon
#tutuklama
#gözaltına alındı
#Terör Örgütü Üyeliği
#Para Ele Geçirildi
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.