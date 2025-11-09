Menü Kapat
TGRT Haber
19°
Teknoloji
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Elon Musk açıkladı: 20 yıla bilinciniz robota yüklenecek

Tesla, Optimus robotlarının bilişim gücü için milyarlarca dolarlık yatırım yapacağını duyurdu. Elon Musk, 20 yıldan kısa bir süre içinde Neuralink aracılığıyla insan bilincinin robotlara aktarılmasını öngörüyor.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
09.11.2025
13:58
|
GÜNCELLEME:
09.11.2025
13:58

Dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk, Tesla Optimus robotunun uzun vadeli gelişimi için önemli açıklamalarda bulundu. ABD'li şirket robotun bilişim gücüne milyarlarca dolar yatırım yapmayı planlarken, Musk ise "transhümanist" vizyonunu hayata geçirmeyi planlıyor.

Söz konusu plana göre Musk, gelecekte kullanarak insan bilincinin dijital yansımalarının Optimus'a aktarılabilme olasılığını gündeme getirdi. Girişimci, hedefin "muhtemelen 20 yıldan daha kısa bir sürede" gerçekleştirileceğini öngördü.

HEDEF: 2027 SONUNDA YILLIK 4 MİLYON ÜRETİM

Öte yandan Tesla'nın Optimus için iddialı planları da netleşti. Şirket, Optimus Gen 3 üretim hattını 2026'da faaliyete geçirmeyi hedefliyor. 2027 sonuna kadar yıllık 4 milyon adetlik üretim kapasitesine ulaşılması ve birim maliyetin 20 bin dolar civarında tutulması planlanıyor.

, üretim üslerine dair de bilgi verdi. Fremont'ta 1 milyon adetlik Optimus üretim hattı kurmayı planladıklarını belirten Musk, Giga Texas'ta ise 10 milyon adetlik bir hat kuracaklarını söyledi.

ETİKETLER
#elon musk
#neuralink
#üretim
#robot
#Otomasyon
#Tesla Optimus
#Transhümanizm
#Teknoloji
