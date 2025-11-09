Elon Musk açıkladı: 20 yıla bilinciniz robota yüklenecek

Dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk, Tesla Optimus robotunun uzun vadeli gelişimi için önemli açıklamalarda bulundu. ABD'li şirket robotun bilişim gücüne milyarlarca dolar yatırım yapmayı planlarken, Musk ise "transhümanist" vizyonunu hayata geçirmeyi planlıyor.

Söz konusu plana göre Musk, gelecekte Neuralink kullanarak insan bilincinin dijital yansımalarının Optimus'a aktarılabilme olasılığını gündeme getirdi. Girişimci, hedefin "muhtemelen 20 yıldan daha kısa bir sürede" gerçekleştirileceğini öngördü.

HEDEF: 2027 SONUNDA YILLIK 4 MİLYON ÜRETİM

Öte yandan Tesla'nın Optimus için iddialı üretim planları da netleşti. Şirket, Optimus Gen 3 üretim hattını 2026'da faaliyete geçirmeyi hedefliyor. 2027 sonuna kadar yıllık 4 milyon adetlik üretim kapasitesine ulaşılması ve birim maliyetin 20 bin dolar civarında tutulması planlanıyor.

Elon Musk, üretim üslerine dair de bilgi verdi. Fremont'ta 1 milyon adetlik Optimus üretim hattı kurmayı planladıklarını belirten Musk, Giga Texas'ta ise 10 milyon adetlik bir hat kuracaklarını söyledi.