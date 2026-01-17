Menü Kapat
TGRT Haber
Sosyal medya fenomeni korkunç kazada can verdi! Yürek yakan 'kask' detayı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sosyal medyada çektiği motosiklet videoları ile bilinen Kadir Akbulut, feci şekilde hayatını kaybetti. Motosiklet kazasında ölen gencin, kaskını kız arkadaşına verdiği öğrenildi.

17.01.2026
17.01.2026
Manavgat ilçesi Demokrasi Bulvarı'nda Kadir Akbulut'un kullandığı motosiklet ile Mehmet T. I.'nın kullandığı otomobil çarpıştı. Yaşanan feci kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Motosiklet sürücüsü Kadir Akbulut korkunç kazada hayatını kaybederken, motosiklette yolcu olarak bulunan Melike D., ile otomobil sürücüsü Mehmet T. I. yaralı olarak kurtuldu.

Sosyal medya fenomeni korkunç kazada can verdi! Yürek yakan 'kask' detayı

KASKINI KIZ ARKADAŞINA VERMİŞ

Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Kadir Akbulut kaldırıldığı Manavgat Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Manavgat Adliyesinde Mübaşir olarak görev yapan ve aynı zamanda sosyal medyada çektiği motosiklet videolarıyla fenomen olan Kadir Akbulut'un kasksız motosiklete binmediği, kaza sırasında kaskı motosiklette yolcu olarak bulunan kız arkadaşına verdiği öğrenildi.

Sosyal medya fenomeni korkunç kazada can verdi! Yürek yakan 'kask' detayı
#Yaşam
