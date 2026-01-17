Sosyal medya fenomeni korkunç kazada can verdi! Yürek yakan 'kask' detayı

Manavgat ilçesi Demokrasi Bulvarı’nda Kadir Akbulut’un kullandığı motosiklet ile Mehmet T. I.’nın kullandığı otomobil çarpıştı. Yaşanan feci kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Motosiklet sürücüsü Kadir Akbulut korkunç kazada hayatını kaybederken, motosiklette yolcu olarak bulunan Melike D., ile otomobil sürücüsü Mehmet T. I. yaralı olarak kurtuldu.

KASKINI KIZ ARKADAŞINA VERMİŞ

Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Kadir Akbulut kaldırıldığı Manavgat Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Manavgat Adliyesinde Mübaşir olarak görev yapan ve aynı zamanda sosyal medyada çektiği motosiklet videolarıyla fenomen olan Kadir Akbulut’un kasksız motosiklete binmediği, kaza sırasında kaskı motosiklette yolcu olarak bulunan kız arkadaşına verdiği öğrenildi.