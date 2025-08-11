Gazze'de soykırım devam ediyor! Can kaybı 61 bin 499'a yükseldi

İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının güncel olarak 61 bin 499, yaralananların sayısının ise 153 bin 575’e yükseldiği belirtildi. Açıklamada, İsrail’in ateşkes anlaşmasını tek taraflı feshettiği 18 Mart 2025 tarihinden bu yana 9 bin 989 kişinin hayatını kaybettiği, 41 bin 534 kişinin yaralandığı ifade edildi.



BAKANLIK AÇIKLADI

Bakanlık ayrıca, son 24 saatte bölgedeki insani yardım dağıtımları sırasında İsrail’in ateş açması sonucu 29 kişinin hayatını kaybettiğini, 127 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Son verilerle birlikte Gazze Şeridi’ndeki yardım dağıtımlarında İsrail’in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı bin 807’e, sayısı 13 bin 21’e yükseldi.

YETERSİZ BESLENME NEDENİYLE HAYATINI KAYBEDENLER VAR

Bakanlık aynı zamanda, İsrail’in bölgeye ulaştırılan gıda ve insani yardım malzemelerini engellemesiyle oluşan bilançoya ilişkin de açıklama yaparak, Gazze Şeridi’nde son 24 saatte 1’i çocuk 5 sivilin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği belirtti. Açıklanan son sayılarla, Gazze’de açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 101’ü çocuk 222’ye yükseldiği aktarıldı.