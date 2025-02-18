Spor turnuvasına giden öğrenci servisi kaza yaptı! 2 ölü, 26 yaralı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinden Buldan yönüne ilerleyen öğrenci servisi, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybederek kaza yaptı. Kazada hem yaralılar hem de hayatını kaybedenler olduğu bildirildi.

KAZADA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Olay yerine hızla sağlık, trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla en yakın hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.

İlk belirlemelere göre, kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 26 kişi yaralandı. Kaza yapan kafilenin, Denizli’de düzenlenecek halter turnuvasına katılmak üzere İzmir’den yola çıktığı öğrenildi.