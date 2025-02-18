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 | Mutluhan Yildiz

Spor turnuvasına giden öğrenci servisi kaza yaptı! 2 ölü, 26 yaralı

İzmir'den Denizli’de gerçekleştirilecek halter turnuvasına gitmek üzere yola çıkan sporcu kafilesini taşıyan midibüs, Buldan ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak tarlaya savruldu. İlk belirlemelere göre kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 26 kişi ise yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edilirken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.02.2025
saat ikonu 18:41
|
GÜNCELLEME:
18.02.2025
saat ikonu 18:41

Denizli'nin Sarayköy ilçesinden Buldan yönüne ilerleyen öğrenci servisi, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybederek kaza yaptı. Kazada hem yaralılar hem de hayatını kaybedenler olduğu bildirildi.

KAZADA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Olay yerine hızla sağlık, trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla en yakın hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.

İlk belirlemelere göre, kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 26 kişi yaralandı. Kaza yapan kafilenin, Denizli’de düzenlenecek halter turnuvasına katılmak üzere İzmir’den yola çıktığı öğrenildi.

Sıkça Sorulan Sorular

KAZA TESPİT TUTANAĞI NASIL TUTULUR?
Kaza tespit tutanağı üç farklı yöntemle düzenlenebilir. İlk olarak, eğer araçta boş bir tutanak mevcutsa, kağıt form kullanılarak doldurulabilir. İkinci yöntem mobil kaza tespit tutanağıdır. Üçüncü yöntem ise tutanak e-devlet üzerinden de online olarak hazırlanabilir.

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