Spor turnuvasına giden öğrenci servisi kaza yaptı! 2 ölü, 26 yaralı

İstanbul
Denizli'nin Sarayköy ilçesinden Buldan yönüne ilerleyen öğrenci servisi, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybederek kaza yaptı. Kazada hem yaralılar hem de hayatını kaybedenler olduğu bildirildi.
Olay yerine hızla sağlık, trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla en yakın hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.
İlk belirlemelere göre, kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 26 kişi yaralandı. Kaza yapan kafilenin, Denizli’de düzenlenecek halter turnuvasına katılmak üzere İzmir’den yola çıktığı öğrenildi.