Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Sümeyye Satılmış'tan acı haber! Cansız bedeni dağ eteklerinde bulundu

Nevşehir'de dünden beri haber alınamayan 19 yaşındaki Sümeyye Satılmış'tan acı haber geldi. İlk bulgulara göre; Sümeyye'nin yüksekten düşerek hayatını kaybettiği belirlendi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sümeyye Satılmış'tan acı haber! Cansız bedeni dağ eteklerinde bulundu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.02.2026
saat ikonu 14:49
|
GÜNCELLEME:
04.02.2026
saat ikonu 14:56

'de yaşayan 19 yaşındaki Sümeyye Satılmış'tan dün saat 17.00 sıralarında akrabalarıyla görüntülü görüşmesinden sonra bir daha haber alınamadı.

Genç kızdan haber alamayan yakınları durumu hemen ekiplere bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Sümeyye Satılmış'ı bulmak için geniş çaplı arama başlattı.

Sümeyye Satılmış'tan acı haber! Cansız bedeni dağ eteklerinde bulundu

Sümeyye'yi arayan ekipler hem yaya hem de dron destekli havadan bölgede arama yaptı. Güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, genç kızın dün akşam saatlerinde Kahveci Dağı eteklerinde gezdiği tespit etti.

Sümeyye Satılmış'tan acı haber! Cansız bedeni dağ eteklerinde bulundu

SÜMEYYE SATILMIŞ'TAN ACI HABER GELDİ

Saatler süren aramanın ardından genç kızdan acı haber geldi. Ekipler Sümeyye Satılmış'ın cansız bedenine ulaştı.

Sümeyye Satılmış'tan acı haber! Cansız bedeni dağ eteklerinde bulundu

İLK BULGU YÜKSEKTEN DÜŞME

Satılmış’ın yüksekten düşerek hayatını kaybettiği öğrenilirken, kesin nedeni yapılacak otopsinin ardından tespit edilecek.

Sümeyye Satılmış'tan acı haber! Cansız bedeni dağ eteklerinde bulundu

DEDESİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Nevşehir'de yalnız yaşayan Sümeyye Satılmış'ın dedesinin karakolda verdiği ifadeye de ulaşıldı. Sümeyye'nin yalnız yaşadığını belirten dedesi, "Torunum dün 10.20'de aradı ve rutin bir şekilde konuştuk. Bana işten geldiğini ve yatacağını söyledi. Sonrasında konuşmayı sonlandırdık. Sümeyye'nin annesi F., beni saat 18.00'da aradı. Sümeyye'den haber alamadığını, evini dağıttığını ve kendisine ulaşamadığını söyledi. Ben de bu nedenle Sümeyye'nin ikametine gittim. İkamete gittiğimde ikamet dağınık durumdaydı. Kızım ile konuyu konuştum ve sonrasında Sümeyye'ye ulaşmaya çalıştım. Fakat ulaşamadım" diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çatıya çıkınca şoke oldu! 20 yıldır oradaydı ama kimsenin ruhu duymadı: Gizem sonunda çözüldü
Kastamonu'da gizemli yer altında tepki çeken olay! Vatandaşlar ayaklandı: Daha önce ışık görüyorduk
Adana'da vahşet! Eşini canice katletti, cesedin başında ağlarken yakalandı
ETİKETLER
#ölüm
#nevşehir
#kayıp
#yüksekten düşme
#Sümeyye Satılmış
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.