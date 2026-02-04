Sümeyye Satılmış'tan acı haber! Cansız bedeni dağ eteklerinde bulundu

Nevşehir'de yaşayan 19 yaşındaki Sümeyye Satılmış'tan dün saat 17.00 sıralarında akrabalarıyla görüntülü görüşmesinden sonra bir daha haber alınamadı.

Genç kızdan haber alamayan yakınları durumu hemen ekiplere bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Sümeyye Satılmış'ı bulmak için geniş çaplı arama başlattı.

Sümeyye'yi arayan ekipler hem yaya hem de dron destekli havadan bölgede arama yaptı. Güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, genç kızın dün akşam saatlerinde Kahveci Dağı eteklerinde gezdiği tespit etti.

SÜMEYYE SATILMIŞ'TAN ACI HABER GELDİ

Saatler süren aramanın ardından genç kızdan acı haber geldi. Ekipler Sümeyye Satılmış'ın cansız bedenine ulaştı.

İLK BULGU YÜKSEKTEN DÜŞME

Satılmış’ın yüksekten düşerek hayatını kaybettiği öğrenilirken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından tespit edilecek.

DEDESİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Nevşehir'de yalnız yaşayan Sümeyye Satılmış'ın dedesinin karakolda verdiği ifadeye de ulaşıldı. Sümeyye'nin yalnız yaşadığını belirten dedesi, "Torunum dün 10.20'de aradı ve rutin bir şekilde konuştuk. Bana işten geldiğini ve yatacağını söyledi. Sonrasında konuşmayı sonlandırdık. Sümeyye'nin annesi F., beni saat 18.00'da aradı. Sümeyye'den haber alamadığını, evini dağıttığını ve kendisine ulaşamadığını söyledi. Ben de bu nedenle Sümeyye'nin ikametine gittim. İkamete gittiğimde ikamet dağınık durumdaydı. Kızım ile konuyu konuştum ve sonrasında Sümeyye'ye ulaşmaya çalıştım. Fakat ulaşamadım" diye konuştu.