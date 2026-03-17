Yaşam
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Sunroof'tan dışarı çıktı, dronu görünce içeri kaçtı: Ceza kaçınılmaz oldu!

İstanbul Kadıköy’de bir aracın sunroofundan sarkarak trafiği tehlikeye atan genç, polisin dronunu fark edince içeri kaçtı; ancak yakalanmaktan kurtulamadı. Kesilen ceza sonrası gencin rahat tavırları pes dedirtti.

GİRİŞ:
17.03.2026
saat ikonu 15:00
GÜNCELLEME:
17.03.2026
saat ikonu 15:00

Kadıköy’ün en işlek noktalarından biri olan Caddebostan sahil yolunda, trafik kurallarını hiçe sayan bir genç, emniyetin teknolojik takibine takıldı. Seyir halindeki aracın sunroofundan dışarı sarkarak tehlikeli bir yolculuk yapan genç, gökyüzünde kendisini izleyen dronu fark edince apar topar içeri girdi; ancak yetkili ekiplerden kaçamadı.

TEKNOLOJİDEN KAÇIŞ OLMADI

Trafik denetimi yapan ekipler, dron kameralarına yansıyan bu tehlikeli görüntüleri anlık olarak takip etti. Aracın içine girerek gizlenmeye çalışsa da kısa süre içinde kimlik ve plaka tespiti yapılan sürücü, polis ekiplerince durduruldu.

"İLK CEZAMIZ HAYIRLI OLSUN"

Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan cezai işlem uygulanan gencin, ceza sonrası verdiği tepki ise pes dedirtti. Pişmanlık duymak yerine durumu espriyle karşılayan genç şu ifadeleri kullandı: "Sadece trafiğin durumuna bakmak için yukarı çıkmıştım. Ne diyelim, ilk cezamız hayırlı olsun."

ETİKETLER
#trafik cezası
#Yol Güvenliği
#Sürücü Hatası
#Dron Denetimi
#Caddebostan Sahil
#Yaşam
