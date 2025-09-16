Takıcıda kadın ve erken cesedi bulundu: 3 gün önce ölmüşler!

Osmaniye'de Raufbey Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan ve 3 gündür açılmayan takı dükkanından kötü kokular yayıldı. Bunun üzerine çevredeki iş yeri sahipleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.

BİR KADIN VE BİR ERKEK CESEDİ BULUNDU

Takı dükkanına giren polis ve sağlık ekipleri, depo olarak kullanılan arka bölümde, bir kadın ve bir erkeğin cansız bedenleriyle karşılaştı.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Yapılan araştırmada cesetlerin iş yeri sahibi Melek K. ile Abdullah Y'ye ait olduğu, tahminen 3 gün önce öldükleri tespit edildi. İncelemenin ardından cenazeler otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ

Öte yandan Melek K.'ye ailesinin 3 gündür ulaşamadığı, Abdullah Y.'nin de cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.

Polis, olayın nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı çalışma başlattı.