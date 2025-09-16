Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Takıcıda kadın ve erken cesedi bulundu: 3 gün önce ölmüşler!

Osmaniye'de 3 gündür açılmayan ve içinden kötü kokular gelen bir takı dükkana giren polis ekipleri, depoda bir kadın ve bir erkek cesediyle karşılaştı. Cesetlerin kimlikleri belirlenirken, 3 gün önce öldükleri tespit edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
16.09.2025
saat ikonu 05:15
|
GÜNCELLEME:
16.09.2025
saat ikonu 05:15

'de Raufbey Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan ve 3 gündür açılmayan takı dükkanından kötü kokular yayıldı. Bunun üzerine çevredeki iş yeri sahipleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.

Takıcıda kadın ve erken cesedi bulundu: 3 gün önce ölmüşler!

BİR KADIN VE BİR ERKEK CESEDİ BULUNDU

Takı dükkanına giren ve sağlık ekipleri, depo olarak kullanılan arka bölümde, bir kadın ve bir erkeğin cansız bedenleriyle karşılaştı.

Takıcıda kadın ve erken cesedi bulundu: 3 gün önce ölmüşler!

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Yapılan araştırmada cesetlerin iş yeri sahibi Melek K. ile Abdullah Y'ye ait olduğu, tahminen 3 gün önce öldükleri tespit edildi. İncelemenin ardından cenazeler için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Takıcıda kadın ve erken cesedi bulundu: 3 gün önce ölmüşler!

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ

Öte yandan Melek K.'ye ailesinin 3 gündür ulaşamadığı, Abdullah Y.'nin de cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.

Takıcıda kadın ve erken cesedi bulundu: 3 gün önce ölmüşler!

Polis, olayın nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı çalışma başlattı.

Takıcıda kadın ve erken cesedi bulundu: 3 gün önce ölmüşler!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mersin'de anne vahşeti! 5 yaşındaki oğlunun boğazını kesti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kayıp olarak aranıyordu... 15 yıl önce öldüğü ortaya çıktı
ETİKETLER
#polis
#cinayet
#ceset
#osmaniye
#otopsi
#Takı Dükkanı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.