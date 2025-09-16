Menü Kapat
 | Onur Kaya

Mersin'de anne vahşeti! 5 yaşındaki oğlunun boğazını kesti

Mersin'de 4 çocuk annesi bir kadın, 5 yaşındaki oğlunun boğazını kesti. Ağır yaralanan küçük çocuk hastanede hayatını kaybetti. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen anne gözaltına alındı.

AA, İHA
16.09.2025
16.09.2025
'de akşam saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. Cani , 5 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak katletti.

OĞLUNU BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

Korkunç olay, merkez Toroslar ilçesine bağlu Mevlana Mahallesi 101110 Sokak'taki 2 katlı evde meydana geldi. İddiaya göre; psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 27 yaşındaki Revşan D., girdiği bunalım sonrası 5 yaşındaki çocuğu Mert Veysel K.'yi boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı.

Mersin'de anne vahşeti! 5 yaşındaki oğlunun boğazını kesti

ÇIĞLIK SESLERİ YANKILANDI

Çığlık seslerini duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mersin'de anne vahşeti! 5 yaşındaki oğlunun boğazını kesti

KÜÇÜK ÇOCUKTAN ACI HABER

Bazı aile yakınları ve komşular tarafından Mersin Şehir Hastanesi'ne götürülen küçük çocuğun yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Mersin'de anne vahşeti! 5 yaşındaki oğlunun boğazını kesti

ANNE GÖZALTINDA

Polis, 4 annesi Revşan D'yi, suç aleti bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler olayın meydana geldiği evde inceleme yaparken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

