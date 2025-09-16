Mersin'de anne vahşeti! 5 yaşındaki oğlunun boğazını kesti

Mersin'de akşam saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. Cani anne, 5 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak katletti.

OĞLUNU BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

Korkunç olay, merkez Toroslar ilçesine bağlu Mevlana Mahallesi 101110 Sokak'taki 2 katlı evde meydana geldi. İddiaya göre; psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 27 yaşındaki Revşan D., girdiği bunalım sonrası 5 yaşındaki çocuğu Mert Veysel K.'yi boğazından bıçaklayarak ağır yaraladı.

ÇIĞLIK SESLERİ YANKILANDI

Çığlık seslerini duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KÜÇÜK ÇOCUKTAN ACI HABER

Bazı aile yakınları ve komşular tarafından Mersin Şehir Hastanesi'ne götürülen küçük çocuğun yaşamını yitirdiği tespit edildi.

ANNE GÖZALTINDA

Polis, 4 çocuk annesi Revşan D'yi, suç aleti bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler olayın meydana geldiği evde inceleme yaparken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.