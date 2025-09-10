Ankara'da vahşet! Tartıştığı eşini öldürüp intihar etti

İstanbul
Ankara'da gece yarısı korkunç bir olay yaşandı. Evli çift arasındaki kavga felaketle sonlandı.
Olay Sincan ilçesine bağlı Yeniçimşit Mahallesi Küme Evleri'nde meydana geldi. A.M. ile karısı Z.M. arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.M, tüfekle eşi Z.M'ye ateş ettikten sonra aynı silahla intihar etti.
Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde A.M. ile Z.M'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.
Polis ekipleri olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı.