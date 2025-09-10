Ankara'da vahşet! Tartıştığı eşini öldürüp intihar etti

Ankara'da gece yarısı korkunç bir olay yaşandı. Evli çift arasındaki kavga felaketle sonlandı.

KARI KOCA ARASINDA TARTIŞMA

Olay Sincan ilçesine bağlı Yeniçimşit Mahallesi Küme Evleri'nde meydana geldi. A.M. ile karısı Z.M. arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

EŞİNİ VURUP İNTİHAR ETTİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.M, tüfekle eşi Z.M'ye ateş ettikten sonra aynı silahla intihar etti.

İKİSİ DE CAN VERDİ

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde A.M. ile Z.M'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis ekipleri olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı.