Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Sude Naz Tekbaş

TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler

TOKİ sosyal konut yerleri, hak sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ederken 500 bin sosyal konut projesi kapsamında il ve ilçe bazlı dağılım da netleşmeye başladı. İstanbul kura çekimiyle sürecin büyük ölçüde tamamlandığı belirtilirken, en fazla konutun yapılacağı iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya öne çıkıyor. Ankara’da 21’den fazla ilçede proje planlanırken, İzmir ve Bursa’da da birçok ilçede sosyal konut inşaatlarının hayata geçirilmesi bekleniyor. Vatandaşlar ise TOKİ 500 bin sosyal konut yerleri listesini il il, ilçe ilçe araştırmaya devam ediyor. İşte il il, ilçe ilçe TOKİ sosyal konut yapılacak bölgeler…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.05.2026
saat ikonu 12:40
|
GÜNCELLEME:
04.05.2026
saat ikonu 12:40

Türkiye’nin 81 ilini kapsayan 500 bin projesi, vatandaşlara uygun koşullarda ev sahibi olma imkânı sunmayı hedefliyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlelerinden biri olarak gösterilen “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında illere göre dağılım netleşirken, konutların hangi ilçe ve bölgelerde inşa edileceği de merak konusu oldu. Vatandaşlar, ’nin hangi ilçelerde konut yapacağını araştırırken, proje kapsamında ülke genelinde geniş bir yerleşim planı oluşturulduğu belirtiliyor. Peki TOKİ 500 bin sosyal konut projesi hangi ilçeleri kapsıyor?

HABERİN ÖZETİ

TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler

Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
Türkiye'nin 81 ilini kapsayan 500 bin sosyal konut projesi, dar gelirli vatandaşlara uygun koşullarda ev sahibi olma imkanı sunmayı hedefliyor.
Proje, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlelerinden biri olarak gösteriliyor ve illere göre dağılımı netleşti.
Konutlar 1+1 ve 2+1 olarak, yatay mimari anlayışı ve geleneksel dokuya uygun şekilde tasarlanacak.
Şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ve çok çocuklu aileler için özel kontenjanlar ayrıldı.
İstanbul dışındaki illerde 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL'den, 2+1 konutlar ise 2 milyon 200 bin TL ve 2 milyon 650 bin TL'den başlayan fiyatlarla sunulacak.
İstanbul'da ise 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL'den, 2+1 konutlar ise 2 milyon 450 bin TL ve 2 milyon 950 bin TL'den başlayan fiyatlarla sunulacak.
Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler

TOKİ KONUT PROJESİNDE KONTENJAN DAĞILIMI NASIL OLACAK?

500 bin sosyal konutun inşa edileceği “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında konutlar 1+1 ve 2+1 olarak, yatay mimari anlayışı ve geleneksel dokuya uygun şekilde tasarlanacak. Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile çok çocuklu aileler için özel kontenjanlar da ayrıldı. Bu kapsamda şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ile gazilere ve engellilere yüzde 5, üç ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere yüzde 10, emekliler ile 18-30 yaş aralığındaki gençlere ise yüzde 20 oranında kontenjan sağlanacağı açıklandı. Vatandaşlar ise TOKİ sosyal konut projesi kapsamında hangi ilçelerde kaç konut yapılacağını ve ilçe bazlı dağılım listesini merakla araştırmaya devam ediyor.

TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?

İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler

İSTANBUL’UN ÖDEME PLANI NASIL?

İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.

İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.

İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.

TOKİ SOSYAL KONUT İLÇELER VE KONUT SAYISI

TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler
TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler
TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler
TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler
TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler
TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler
TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler
TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler
TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler
TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler
TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler
TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler
TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler
TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler
TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler
TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler
TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler
TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler
TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler
TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler
TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler
TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler
TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler
TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler
TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler
TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler
TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler
TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler
TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler
TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler
TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler
TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler
TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler
TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler
TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler
TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler
TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler
TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler
TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler
TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler
TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler
TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler
TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler
TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler
TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler
TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler
TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler
TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler
TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler
TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler
TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler
TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler
TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler
TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler
TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler
TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler
TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler
TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler
TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler
TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler
TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler
TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler
TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler
TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler
TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler
TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler
TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler
TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler
TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler
TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler
TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler
TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler
TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler
TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler
TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler
TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler
TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler
TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler
TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
DMM'den TOKİ kurasında 'yedi haneli numara' hataları iddialarına cevap
TOKİ başkasına devredilir mi, TOKİ evleri kiraya verilebilir mi?
TOKİ iş yeri satışı için geri sayım başladı! 38 ilde 506 iş yeri kaçırılmayacak fırsatlarla
ETİKETLER
#toki
#dar gelirli
#ev sahibi olmak
#sosyal konut
#Yüzyılın Konut Projesi
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.