Türkiye’nin 81 ilini kapsayan 500 bin sosyal konut projesi, dar gelirli vatandaşlara uygun koşullarda ev sahibi olma imkânı sunmayı hedefliyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlelerinden biri olarak gösterilen “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında illere göre dağılım netleşirken, konutların hangi ilçe ve bölgelerde inşa edileceği de merak konusu oldu. Vatandaşlar, TOKİ’nin hangi ilçelerde konut yapacağını araştırırken, proje kapsamında ülke genelinde geniş bir yerleşim planı oluşturulduğu belirtiliyor. Peki TOKİ 500 bin sosyal konut projesi hangi ilçeleri kapsıyor?

HABERİN ÖZETİ TOKİ konutları hangi ilçelere yapılacak? 500 bin TOKİ konut yerleri açıklandı mı: TOKİ evlerinin olacağı il ve ilçeler Türkiye'nin 81 ilini kapsayan 500 bin sosyal konut projesi, dar gelirli vatandaşlara uygun koşullarda ev sahibi olma imkanı sunmayı hedefliyor. Proje, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlelerinden biri olarak gösteriliyor ve illere göre dağılımı netleşti. Konutlar 1+1 ve 2+1 olarak, yatay mimari anlayışı ve geleneksel dokuya uygun şekilde tasarlanacak. Şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ve çok çocuklu aileler için özel kontenjanlar ayrıldı. İstanbul dışındaki illerde 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL'den, 2+1 konutlar ise 2 milyon 200 bin TL ve 2 milyon 650 bin TL'den başlayan fiyatlarla sunulacak. İstanbul'da ise 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL'den, 2+1 konutlar ise 2 milyon 450 bin TL ve 2 milyon 950 bin TL'den başlayan fiyatlarla sunulacak.

TOKİ KONUT PROJESİNDE KONTENJAN DAĞILIMI NASIL OLACAK?

500 bin sosyal konutun inşa edileceği “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında konutlar 1+1 ve 2+1 olarak, yatay mimari anlayışı ve geleneksel dokuya uygun şekilde tasarlanacak. Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile çok çocuklu aileler için özel kontenjanlar da ayrıldı. Bu kapsamda şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ile gazilere ve engellilere yüzde 5, üç ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere yüzde 10, emekliler ile 18-30 yaş aralığındaki gençlere ise yüzde 20 oranında kontenjan sağlanacağı açıklandı. Vatandaşlar ise TOKİ sosyal konut projesi kapsamında hangi ilçelerde kaç konut yapılacağını ve ilçe bazlı dağılım listesini merakla araştırmaya devam ediyor.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?

İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

İSTANBUL’UN ÖDEME PLANI NASIL?

İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.

İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.

İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.

TOKİ SOSYAL KONUT İLÇELER VE KONUT SAYISI