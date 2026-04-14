Trabzon sahilinde şoke eden görüntü

Karadeniz bölgesinde etkili olan fırtına Trabzon'u da vurdu. Bölgede genellikle sel ve heyelan sonrasında denizde oluşan çamur tabakası, bu kez fırtına sonrası yaşandı.
Kentte öğle saatlerinden itibaren etkili olan fırtınanın ardından Beşirli Mahallesi'ndeki dolgu sahasındaki toprak şiddetli dalgaların da etkisi ile denize karıştı. Dalgaların vurduğu dolgu sahasının toprağı denize karıştı, kıyılar çamur deryasına döndü.
Sahil hattında belirgin şekilde görülen durum vatandaşlarda kısa süreli şaşkınlık yaratırken bölge havadan görüntülendi.
Bölgede hava şartlarının normale dönmesiyle birlikte deniz suyunun da kısa sürede eski görünümüne kavuşmasının beklendiği öğrenildi.