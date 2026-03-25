Trabzon'da korkutan fabrika yangını! Alev alev yandı

Trabzon'un Arsin ilçesinde bulunan Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Cirav isimli fındık fabrikasında sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyürken alevler fabrikanın büyük bölümünü sardı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alevleri kontrol altına almaya çalışan itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

"ŞU ANDA CAN KAYBI YOK"

Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Ali Sakarya, fındık fabrikasında çıkan yangınla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yangında bir can kaybının olmadığını belirten Dursun Ali Sakarya, "Tam net bilmemekle birlikte elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. Bunun tam tespiti yangın söndürüldükten sonra yapılacak. Çok şükür şu anda bir can kaybı yok. Yangın halen daha kontrol altına alınamadı. Söndürme çalışmaları devam ediyor. Burası bir fındık fabrikası. Şirketin birkaç tane tesisi var, onlardan bir tanesi burada. Depoda başlayan bir yangın. İnşallah en kısa zamanda kontrol altına alınacak" ifadelerini kullandı.

TRABZON VALİLİĞİNDEN YANGINLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Fındık fabrikasında meydana gelen yangınla ilgili Trabzon Valiliğinden de açıklama yapıldı. Valilik, yangında 1 kişinin hafif şekilde yaralandığını, dumandan etkilenen 2 kişinin de tedbir amaçlı hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Arsin Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikada 25.03.2026 Çarşamba (bugün) meydana gelen yangına ilgili ekipler tarafından kısa sürede müdahale edilmiştir. Olayda 1 kişi hafif şekilde yaralanmış, dumandan etkilenen 2 kişi tedbir amaçlı hastaneye sevk edilmiş olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Yangına müdahale çalışmaları itfaiye ve ilgili ekiplerimiz tarafından sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

"YANGININ YÜZDE 90'LIK KISMINI KONTROL ALTINA ALDIK"

Fındık fabrikasında çıkan ve itfaiye ekiplerinin müdahalesinin sürdüğü yangınla ilgili Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Muharrem Öztürk'ten de açıklama geldi.

Büyük ölçüde kontrol altına alınan yangında ilgili bilgiler veren Muharrem Öztürk, "16.50'de ihbar geldi. 1 dakika sonra ekiplerimiz yola çıktı. İlk ekibimiz Arsin ilçesinden geldi. 5 ilçeden 30 tane aracımız var. 60 tane personelimiz var. TİSKİ ile 40 aracımız burada bulunuyor. Yaklaşık 4 saattir müdahale ediyoruz. Yan tarafta silo vardı. Bizim öncelikli amacımız o siloya yangının sıçramamasıydı. Yan tarafta da başka bir fabrika vardı. Onlara sıçratmadan yangını söndürmeye çalıştık. Arkadaşlarımız cansiperane bir şekilde çalışıyorlar. İçeride fındık, fındık yağı, fındık kabuğu, karton ve ahşaplar bulunuyor. O nedenle söndürme çalışmaları zaman aldı. 1 tane personelimiz dumandan etkilendi. Ayrıca mal sahibi ufak bir kaza geçirmiş. Çok şükür hayati bir tehlike yok. Yüzde 90'lık kısmını kontrol altına aldık. Küçük bir kısım kaldı. Orayı da iş makinesi ile açarak soğutma yapacağız. Ondan sonra binayı komple soğutacağız" ifadelerini kullandı.