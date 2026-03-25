Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 Yasin Aşan

Trabzon'da korkutan fabrika yangını! Alev alev yandı

Trabzon'un Arsin ilçesinde bulunan bir fındık fabrikasında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevleri kontrol altına almaya çalışan ekiplerin müdahalesi sürüyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.03.2026
saat ikonu 20:14
|
GÜNCELLEME:
25.03.2026
saat ikonu 21:35

Trabzon'un Arsin ilçesinde bulunan Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Cirav isimli fındık fabrikasında sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyürken alevler fabrikanın büyük bölümünü sardı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alevleri kontrol altına almaya çalışan itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

"ŞU ANDA CAN KAYBI YOK"

Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Ali Sakarya, fındık fabrikasında çıkan yangınla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yangında bir can kaybının olmadığını belirten Dursun Ali Sakarya, "Tam net bilmemekle birlikte elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. Bunun tam tespiti yangın söndürüldükten sonra yapılacak. Çok şükür şu anda bir can kaybı yok. Yangın halen daha kontrol altına alınamadı. Söndürme çalışmaları devam ediyor. Burası bir fındık fabrikası. Şirketin birkaç tane tesisi var, onlardan bir tanesi burada. Depoda başlayan bir yangın. İnşallah en kısa zamanda kontrol altına alınacak" ifadelerini kullandı.

TRABZON VALİLİĞİNDEN YANGINLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Fındık fabrikasında meydana gelen yangınla ilgili Trabzon Valiliğinden de açıklama yapıldı. Valilik, yangında 1 kişinin hafif şekilde yaralandığını, dumandan etkilenen 2 kişinin de tedbir amaçlı hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Arsin Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikada 25.03.2026 Çarşamba (bugün) meydana gelen yangına ilgili ekipler tarafından kısa sürede müdahale edilmiştir. Olayda 1 kişi hafif şekilde yaralanmış, dumandan etkilenen 2 kişi tedbir amaçlı hastaneye sevk edilmiş olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Yangına müdahale çalışmaları itfaiye ve ilgili ekiplerimiz tarafından sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

"YANGININ YÜZDE 90'LIK KISMINI KONTROL ALTINA ALDIK"

Fındık fabrikasında çıkan ve itfaiye ekiplerinin müdahalesinin sürdüğü yangınla ilgili Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Muharrem Öztürk'ten de açıklama geldi.

Büyük ölçüde kontrol altına alınan yangında ilgili bilgiler veren Muharrem Öztürk, "16.50'de ihbar geldi. 1 dakika sonra ekiplerimiz yola çıktı. İlk ekibimiz Arsin ilçesinden geldi. 5 ilçeden 30 tane aracımız var. 60 tane personelimiz var. TİSKİ ile 40 aracımız burada bulunuyor. Yaklaşık 4 saattir müdahale ediyoruz. Yan tarafta silo vardı. Bizim öncelikli amacımız o siloya yangının sıçramamasıydı. Yan tarafta da başka bir fabrika vardı. Onlara sıçratmadan yangını söndürmeye çalıştık. Arkadaşlarımız cansiperane bir şekilde çalışıyorlar. İçeride fındık, fındık yağı, fındık kabuğu, karton ve ahşaplar bulunuyor. O nedenle söndürme çalışmaları zaman aldı. 1 tane personelimiz dumandan etkilendi. Ayrıca mal sahibi ufak bir kaza geçirmiş. Çok şükür hayati bir tehlike yok. Yüzde 90'lık kısmını kontrol altına aldık. Küçük bir kısım kaldı. Orayı da iş makinesi ile açarak soğutma yapacağız. Ondan sonra binayı komple soğutacağız" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
#Organize Sanayi Bölgesi (osb)
#Itfaiye Müdahale
#Hafif Yarali
#Arsin Yangın
#Cirav Fındık
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.