Tribünden düşerek ölen taraftar toprağa verildi! Babasının feryatları yürekleri dağladı

Kocaelispor ile Beşiktaş arasında oynanan kupa maçı sırasında tribün değiştirmek isterken çitlere tırmanan Harda Kaçmaz, 10 metrelik beton zemine çakıldı. Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Kaçmaz için bugün Zeytinlik Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazede, Kaçmaz'ın Kocaelispor bayrağına sarılı tabutu önünde ailesi ve sevenleri gözyaşlarını tutamadı.

BABASI VE ABİSİ AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Kaçmaz'ın babası Fehmi Kaçmaz ve ağabeyi Savaş Kaçmaz, taziyeleri kabul ederken ayakta durmakta güçlük çekti.

"BEN NE YAPACAĞIM SENSİZ BABACAĞIM?"

Kaçmaz'ın babasının cenaze namazı öncesindeki feryatları yürekleri dağladı. Baba Kaçmaz, "Ben ne yapacağım sensiz babacağım? Ben seni maç için mi büyüttüm oğlum. Bir yeri kapatamadılar orada. Gitti oğlum, yok artık, kimse göremez. Askere gidecekti, oğluma eğlence yapacaktım. Oğlum senin burada ne işin var, eve gidelim. Ben onu bu ay askere gönderecektim" diyerek tabut başında gözyaşı döktü.