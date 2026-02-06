Menü Kapat
Editor
Editor
 Baran Aksoy

Tribünden düşerek ölen taraftar toprağa verildi! Babasının feryatları yürekleri dağladı

Kocaeli'de tribünden düşerek hayatını kaybeden 20 yaşındaki taraftar Harda Kaçmaz, bugün düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa defnedildi. Cenaze töreninde kaçmaz'ın babasının feryadı yürekleri dağladı.

ile arasında oynanan kupa maçı sırasında tribün değiştirmek isterken çitlere tırmanan Harda Kaçmaz, 10 metrelik beton zemine çakıldı. Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Kaçmaz için bugün Zeytinlik Camisi'nde töreni düzenlendi.

Tribünden düşerek ölen taraftar toprağa verildi! Babasının feryatları yürekleri dağladı

Cenazede, Kaçmaz'ın Kocaelispor bayrağına sarılı tabutu önünde ailesi ve sevenleri gözyaşlarını tutamadı.

Tribünden düşerek ölen taraftar toprağa verildi! Babasının feryatları yürekleri dağladı

BABASI VE ABİSİ AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Kaçmaz'ın babası Fehmi Kaçmaz ve ağabeyi Savaş Kaçmaz, taziyeleri kabul ederken ayakta durmakta güçlük çekti.

Tribünden düşerek ölen taraftar toprağa verildi! Babasının feryatları yürekleri dağladı

"BEN NE YAPACAĞIM SENSİZ BABACAĞIM?"

Kaçmaz'ın babasının cenaze namazı öncesindeki feryatları yürekleri dağladı. Baba Kaçmaz, "Ben ne yapacağım sensiz babacağım? Ben seni maç için mi büyüttüm oğlum. Bir yeri kapatamadılar orada. Gitti oğlum, yok artık, kimse göremez. Askere gidecekti, oğluma eğlence yapacaktım. Oğlum senin burada ne işin var, eve gidelim. Ben onu bu ay askere gönderecektim" diyerek tabut başında gözyaşı döktü.

