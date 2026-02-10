Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Üç köyde sadece birer kişi yaşıyor! TÜİK Açıkladı: Haritadan silinmek üzereler

Türkiye genelinde nüfusun sadece yüzde 6,4’ü köylerde yaşamını sürdürürken, TÜİK verileri kırsaldaki dramatik tabloyu gözler önüne serdi. Tam 70 köyde nüfus 10 kişinin altına düşerken, 3 köyde yalnızca birer kişinin yaşaması ise dikkat çekti. İşte o köyler...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Üç köyde sadece birer kişi yaşıyor! TÜİK Açıkladı: Haritadan silinmek üzereler
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.02.2026
saat ikonu 17:18
|
GÜNCELLEME:
10.02.2026
saat ikonu 17:22

Türkiye’nin demografik yapısındaki değişim, köylerdeki nüfus dağılımında uçurumlar oluşturmaya devam ediyor.

Üç köyde sadece birer kişi yaşıyor! TÜİK Açıkladı: Haritadan silinmek üzereler

Türkiye İstatistik Kurumu’nun () son verilerine göre, kırsal yerleşim yerlerinde yaşayanların oranı toplam nüfusun küçük bir bölümünü oluştursa da, bazı köyler "terk edilmiş" görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Üç köyde sadece birer kişi yaşıyor! TÜİK Açıkladı: Haritadan silinmek üzereler

KÖYLERİN NÜFUS DAĞILIMI

Kalabalık olan bazı köyler, nüfus sayılarıyla birçok ilçe merkezini dahi geride bırakıyor. Toplamda 456 köyün nüfusu 1.000 kişinin üzerine çıkarken, bu köylerin bir kısmı yoğunluğuyla adeta küçük birer şehri andırıyor.

Üç köyde sadece birer kişi yaşıyor! TÜİK Açıkladı: Haritadan silinmek üzereler

70 KÖY "HAYALET" OLMA YOLUNDA

Veriler, kırsaldan kente göçün ne kadar keskin olduğunu bir kez daha kanıtladı. Türkiye genelinde 10 kişiden daha az nüfusa sahip sayısı 70'e ulaştı. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yoğunlaşan bu durum, köylerin geleceğine dair soru işaretlerini de beraberinde getiriyor.

Üç köyde sadece birer kişi yaşıyor! TÜİK Açıkladı: Haritadan silinmek üzereler

İLÇE NÜFUSUYLA YARIŞANLAR

Bazı köyler nüfus yoğunluğu bakımından birçok beldeyi geride bırakmış durumda. En kalabalık köy, 6.681 kişilik nüfusuyla Adıyaman’daki İpekli köyü oldu. Onu 6.668 kişiyle Çanakkale’deki Kalfalar köyü takip ediyor.

Üç köyde sadece birer kişi yaşıyor! TÜİK Açıkladı: Haritadan silinmek üzereler

YALNIZLIĞIN BAŞKENTİ: NÜFUSU 1 OLAN KÖYLER

Türkiye’de nüfusun %6,4’ü belde ve köylerde yaşamaya devam etse de, bazı yerleşim yerlerinde yaşam sona erme noktasına geldi. TÜİK verilerine göre Türkiye'de tam 3 köyde sadece 1 kişi ikamet ediyor.

İşte Türkiye’nin en az nüfuslu o köyleri:

  • Iğdır - Tarlabaşı Köyü: 1 Kişi
  • Siirt - Çattepe Köyü: 1 Kişi
  • Siirt - Kayalıbağ Köyü: 1 Kişi
Üç köyde sadece birer kişi yaşıyor! TÜİK Açıkladı: Haritadan silinmek üzereler

Bu köylerin yanı sıra Bingöl’ün Akımlı köyünde 2, Kocaeli’nin Kalfalar ve Hakkari’nin Dilekli köylerinde ise sadece 3’er kişi yaşıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Behemoth ve Slaughter To Prevail'in konseri iptal edildi: Zorlu PSM'deki 'satanizm propagandası'na yasak
Bu hafta hava durumu nasıl olacak? Uzman isimden vatandaşlara kritik uyarılar
Meteoroloji’den kritik uyarı: O illerimizde kar yağışı ve fırtına aynı anda geliyor!
ETİKETLER
#tüik
#göç
#köy
#Nüfus Dağılımı
#Kırsal Nüfus
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.