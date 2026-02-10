Üç köyde sadece birer kişi yaşıyor! TÜİK Açıkladı: Haritadan silinmek üzereler

Türkiye’nin demografik yapısındaki değişim, köylerdeki nüfus dağılımında uçurumlar oluşturmaya devam ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) son verilerine göre, kırsal yerleşim yerlerinde yaşayanların oranı toplam nüfusun küçük bir bölümünü oluştursa da, bazı köyler "terk edilmiş" görüntüsüyle dikkat çekiyor.

KÖYLERİN NÜFUS DAĞILIMI

Kalabalık olan bazı köyler, nüfus sayılarıyla birçok ilçe merkezini dahi geride bırakıyor. Toplamda 456 köyün nüfusu 1.000 kişinin üzerine çıkarken, bu köylerin bir kısmı yoğunluğuyla adeta küçük birer şehri andırıyor.

70 KÖY "HAYALET" OLMA YOLUNDA

Veriler, kırsaldan kente göçün ne kadar keskin olduğunu bir kez daha kanıtladı. Türkiye genelinde 10 kişiden daha az nüfusa sahip köy sayısı 70'e ulaştı. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yoğunlaşan bu durum, köylerin geleceğine dair soru işaretlerini de beraberinde getiriyor.

İLÇE NÜFUSUYLA YARIŞANLAR

Bazı köyler nüfus yoğunluğu bakımından birçok beldeyi geride bırakmış durumda. En kalabalık köy, 6.681 kişilik nüfusuyla Adıyaman’daki İpekli köyü oldu. Onu 6.668 kişiyle Çanakkale’deki Kalfalar köyü takip ediyor.

YALNIZLIĞIN BAŞKENTİ: NÜFUSU 1 OLAN KÖYLER

Türkiye’de nüfusun %6,4’ü belde ve köylerde yaşamaya devam etse de, bazı yerleşim yerlerinde yaşam sona erme noktasına geldi. TÜİK verilerine göre Türkiye'de tam 3 köyde sadece 1 kişi ikamet ediyor.

İşte Türkiye’nin en az nüfuslu o köyleri:

Iğdır - Tarlabaşı Köyü: 1 Kişi

1 Kişi Siirt - Çattepe Köyü: 1 Kişi

1 Kişi Siirt - Kayalıbağ Köyü: 1 Kişi

Bu köylerin yanı sıra Bingöl’ün Akımlı köyünde 2, Kocaeli’nin Kalfalar ve Hakkari’nin Dilekli köylerinde ise sadece 3’er kişi yaşıyor.