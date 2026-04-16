Türkiye’yi 'Süper El Nino' vuracak! Sonbaharda yaz sıcakları kapıda: Resmen kavrulacağız...

Dünya genelinde iklim krizinin etkileri, 2026 yılının ilk aylarından itibaren kendisini hissettirmeye devam ediyor. Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S) tarafından paylaşılan veriler, kış ve bahar aylarının alışılmışın dışında bir sıcaklık trendiyle geçtiğini ortaya koydu. Ancak asıl endişe verici tablo, yılın ikinci yarısı için çiziliyor.

YILIN İLK ÇEYREĞİ SICAKLIK SIRALAMASINA GİRDİ

C3S bültenlerine göre, 2026’nın ilk üç ayı son yılların en sıcak dönemleri arasına adını yazdırdı:

Ocak 2026: 12,95 derecelik ortalamayla tarihin en sıcak beşinci ocak ayı oldu.

Şubat 2026: 13,26 derece ölçülen ortalama sıcaklıkla en sıcak beşinci şubat olarak kaydedildi.

Mart 2026: Kayıtlardaki en sıcak dördüncü mart ayı yaşanırken, rekorun sahibi olan 2024 Mart ayına oldukça yaklaşıldı.

TEMMUZ SONUNA DİKKAT: REKORLAR BAŞLIYOR

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, önümüzdeki aylara dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mevcut sıcaklıkların son 20 yılın ortalamalarının üzerinde seyrettiğini belirten Kurnaz, Temmuz ayının sonuna kadar en sıcak ilk üç yıl içindeki yerimizi koruyacağımızı, ancak asıl kırılmanın Temmuz ortasından sonra yaşanacağını vurguladı.

"Temmuz ayının ortasını geçtiğimizde küresel sıcaklık rekorlarını birer birer kırmaya başlayacağız. 2026, tartışmasız en yüksek sıcaklıkların görüldüğü sene olmaya aday."

"SÜPER EL NİNO" KAPIDA MI?

Sıcaklıktaki bu dikey artışın temel sebebi olarak El Nino doğa olayının başlaması gösteriliyor. Bilim dünyasının şu anki odak noktası El Nino'nun gelip gelmeyeceği değil, bu sürecin bir "Süper El Nino" fenomenine dönüşüp dönüşmeyeceği.

Prof. Dr. Kurnaz'a göre, veriler bu ihtimalin her geçen gün güçlendiğini gösteriyor. Bu durumun Türkiye üzerindeki etkileri ise özellikle sonbahar başlangıcında daha sert hissedilecek.

SONBAHAR YAZDAN DAHA ZORLU GEÇECEK

Haberde yer alan en dikkat çekici uyarılardan biri de Eylül ve Ekim ayları için yapıldı. Yaz aylarının bir şekilde atlatılabileceğini ifade eden uzmanlar, El Nino’nun etkisiyle Türkiye'nin Eylül ve Ekim aylarında mevsim normallerinin çok üzerinde, bunaltıcı sıcaklarla karşı karşıya kalacağını öngörüyor.