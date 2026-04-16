Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Türkiye’yi 'Süper El Nino' vuracak! Sonbaharda yaz sıcakları kapıda: Resmen kavrulacağız...

2026 yılı küresel sıcaklık rekorlarını altüst etmeye hazırlanıyor. Uzmanlar, Temmuz ayı itibarıyla başlayacak rekor serisinin ardından "Süper El Nino" etkisiyle Türkiye'yi kavurucu bir sonbaharın beklediğini belirtiyor. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.04.2026
saat ikonu 15:18
|
GÜNCELLEME:
16.04.2026
saat ikonu 15:18

Dünya genelinde iklim krizinin etkileri, 2026 yılının ilk aylarından itibaren kendisini hissettirmeye devam ediyor. Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S) tarafından paylaşılan veriler, kış ve bahar aylarının alışılmışın dışında bir sıcaklık trendiyle geçtiğini ortaya koydu. Ancak asıl endişe verici tablo, yılın ikinci yarısı için çiziliyor.

YILIN İLK ÇEYREĞİ SICAKLIK SIRALAMASINA GİRDİ

C3S bültenlerine göre, 2026’nın ilk üç ayı son yılların en sıcak dönemleri arasına adını yazdırdı:

Ocak 2026: 12,95 derecelik ortalamayla tarihin en sıcak beşinci ocak ayı oldu.

Şubat 2026: 13,26 derece ölçülen ortalama sıcaklıkla en sıcak beşinci şubat olarak kaydedildi.

Mart 2026: Kayıtlardaki en sıcak dördüncü mart ayı yaşanırken, rekorun sahibi olan 2024 Mart ayına oldukça yaklaşıldı.

TEMMUZ SONUNA DİKKAT: REKORLAR BAŞLIYOR

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, önümüzdeki aylara dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mevcut sıcaklıkların son 20 yılın ortalamalarının üzerinde seyrettiğini belirten Kurnaz, Temmuz ayının sonuna kadar en sıcak ilk üç yıl içindeki yerimizi koruyacağımızı, ancak asıl kırılmanın Temmuz ortasından sonra yaşanacağını vurguladı.

"Temmuz ayının ortasını geçtiğimizde küresel sıcaklık rekorlarını birer birer kırmaya başlayacağız. 2026, tartışmasız en yüksek sıcaklıkların görüldüğü sene olmaya aday."

"SÜPER EL NİNO" KAPIDA MI?

Sıcaklıktaki bu dikey artışın temel sebebi olarak El Nino doğa olayının başlaması gösteriliyor. Bilim dünyasının şu anki odak noktası El Nino'nun gelip gelmeyeceği değil, bu sürecin bir "Süper El Nino" fenomenine dönüşüp dönüşmeyeceği.

Prof. Dr. Kurnaz'a göre, veriler bu ihtimalin her geçen gün güçlendiğini gösteriyor. Bu durumun Türkiye üzerindeki etkileri ise özellikle sonbahar başlangıcında daha sert hissedilecek.

SONBAHAR YAZDAN DAHA ZORLU GEÇECEK

Haberde yer alan en dikkat çekici uyarılardan biri de Eylül ve Ekim ayları için yapıldı. Yaz aylarının bir şekilde atlatılabileceğini ifade eden uzmanlar, El Nino’nun etkisiyle Türkiye'nin Eylül ve Ekim aylarında mevsim normallerinin çok üzerinde, bunaltıcı sıcaklarla karşı karşıya kalacağını öngörüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
1915 Çanakkale Köprüsü ETS 2'ye geliyor: Soul of Anatolia DLC fragmanı yayınlandı
BDDK açıkladı: KKM, 1 milyar 502 milyon liraya geriledi
BES'te ilk çeyrek rakamları belli oldu!
ETİKETLER
#hava durumu
#el niño
#iklim krizi
#Küresel ısınma
#Sıcaklık Rekorları
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.