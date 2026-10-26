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Editor
 | Asya Güney
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 09:19
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 09:32

Mağaraya sığındı şehre dönmeyi reddetti! Uludağ’da şaşırtan olay

Bursa Uludağ’da ormanlık alanın içindeki bir mağaraya sığınan adam, dağcılık ve trekking sporcularının dikkatini çekti. Şehir merkezine dönmesi için ikna edilmeye çalışılan adam herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığını ve bir ihtiyacının bulunmadığını belirterek, mağaradan ayrılmak istemediğini söyledi.

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Editor
 Asya Güney
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Mağaraya sığındı şehre dönmeyi reddetti! Uludağ’da şaşırtan olay
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 09:19
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 09:32

Uludağ’da ve trekking yapan sporcular, ormanlık alandaki bir mağaraya sığınan yaşlı adamı buldu. Şehir merkezine dönmesi için ikna edemedikleri adama sporcular, geceyi geçirebilmesi için mat ve yiyecek ulaştırdı.

HABERİN ÖZETİ

Mağaraya sığındı şehre dönmeyi reddetti! Uludağ’da şaşırtan olay

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Bursa Uludağ'da dağcılık ve trekking yapan sporcular, ormanlık alandaki bir mağaraya sığınan ve geri dönmeyi reddeden yaşlı bir adamı buldu.
Sporcular, şehir merkezine dönmesi için ikna edemedikleri adama geceyi geçirebilmesi için mat ve yiyecek ulaştırdı.
Yaşlı adamın herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığını ve bir ihtiyacının bulunmadığını belirttiği ve mağaradan ayrılmak istemediği ifade edildi.
Sporcular, yaşlı adamın soğuktan etkilenmemesi ve yiyecek bulma zorluğu yaşamaması için battaniye, mat ve yiyecek götürdü.
Yaşlı adamın mağaradan ayrılması ve şehir merkezine dönmesi için ikna çalışmaları sürerken, son durumu henüz netlik kazanmadı.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Mağaraya sığındı şehre dönmeyi reddetti! Uludağ’da şaşırtan olay

MAĞARADAKİ ÇABALAR SONUÇSUZ KALDI 

Herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığını ve bir ihtiyacının bulunmadığını belirten Metin T., mağaradan ayrılmak istemediğini dile getirince ikna çabaları sonuçsuz kaldı.

Mağaraya sığındı şehre dönmeyi reddetti! Uludağ’da şaşırtan olay

SOĞUKTA KALMASIN DİYE MALZEME BIRAKTILAR

Yaşlı adamın geceyi mağarada geçirmesi halinde soğuktan etkilenebileceğini ve yiyecek bulmakta zorlanabileceğini düşünen sporcular, kendisine battaniye, mat ve yiyecek götürdü. Metin T.'nin mağaradan ayrılması ve şehir merkezine dönmesi için yapılan ikna çalışmaları sürerken, yaşlı adamın son durumu ve mağarada kalmaya devam edip etmediği henüz netlik kazanmadı.
 

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#uludağ
#bursa
#Dağcılık
#Metin T.
#Trekking
#Yaşam
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