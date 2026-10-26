Mağaraya sığındı şehre dönmeyi reddetti! Uludağ’da şaşırtan olay

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İstanbul
Bursa Uludağ’da dağcılık ve trekking yapan sporcular, ormanlık alandaki bir mağaraya sığınan yaşlı adamı buldu. Şehir merkezine dönmesi için ikna edemedikleri adama sporcular, geceyi geçirebilmesi için mat ve yiyecek ulaştırdı.
Herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığını ve bir ihtiyacının bulunmadığını belirten Metin T., mağaradan ayrılmak istemediğini dile getirince ikna çabaları sonuçsuz kaldı.
Yaşlı adamın geceyi mağarada geçirmesi halinde soğuktan etkilenebileceğini ve yiyecek bulmakta zorlanabileceğini düşünen sporcular, kendisine battaniye, mat ve yiyecek götürdü. Metin T.'nin mağaradan ayrılması ve şehir merkezine dönmesi için yapılan ikna çalışmaları sürerken, yaşlı adamın son durumu ve mağarada kalmaya devam edip etmediği henüz netlik kazanmadı.