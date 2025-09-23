Üniversiteye yolculuk kabusa döndü: Takla atan araçta 3 yaralı

İstanbul
Erzincan-Erzurum sınırında kızlarını Ağrı’dan Tunceli’ye üniversiteye götüren ailenin içerisinde bulunduğu otomobil takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı. Trafik kazası, saat 07.00 sıralarında Erzincan - Erzurum sınırı tüneller çıkışında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ağrı’dan yola çıkan otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak takla attı.
Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Aşkale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza yapan ailenin kızlarını Ağrı’dan Tunceli’ye üniversiteye götürdükleri belirtildi.