Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Yaşam
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 12:26
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 12:28

Uşak’ta geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın: Ekipler seferber oldu!

Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren NMB Tekstil'e ait elyaf ve geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanların kentin dört bir yanından görüldüğü olayda, itfaiye ve AFAD ekiplerinin alevleri kontrol altına alma çalışmaları havadan dron ile görüntülendi.

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 12:26
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 12:28

Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan bir elyaf ve geri dönüşüm tesisinde büyük bir meydana geldi. NMB Tekstil’e ait fabrikada henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

Uşak’ta geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın: Ekipler seferber oldu!

Fabrikadan yükselen yoğun ve koyu renkli dumanlar, kentin pek çok noktasından net bir şekilde görüldü ve vatandaşlarda endişe yarattı.

Uşak’ta geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın: Ekipler seferber oldu!

EKİPLER SEFERBER OLDU

Bölgedeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda , ve jandarma ekibi sevk edildi. Tesiste kimyasal madde bulunması ihtimaline karşı AFAD ekipleri olay yerinde güvenlik çemberi oluşturarak gerekli kimyasal tedbirleri aldı.

Uşak’ta geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın: Ekipler seferber oldu!

İtfaiye ekipleri, alevlerin fabrikanın diğer bölümlerine sıçramasını önlemek ve yangını tamamen söndürmek için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Uşak’ta geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın: Ekipler seferber oldu!

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Devam eden söndürme çalışmaları havadan dron kameralarıyla kaydedildi. Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili kapsamlı inceleme başlatıldı.

Uşak’ta geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın: Ekipler seferber oldu!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Akaryakıt istasyonundan çıkarken dehşeti yaşadılar: Sürücünün hayati tehlikesi var
Ayvalık'ta 1500 yıllık Bizans gemisi batığından meraklandıran görüntüler
Bakan Uraloğlu duyurdu: Türkiye, Tanzanya'ya 100 yük vagonu ihraç edecek
ETİKETLER
#yangın
#itfaiye
#afad
#Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi
#Nmb Tekstil
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.