Uşak’ta geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın: Ekipler seferber oldu!

Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan bir elyaf ve geri dönüşüm tesisinde büyük bir yangın meydana geldi. NMB Tekstil’e ait fabrikada henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

Fabrikadan yükselen yoğun ve koyu renkli dumanlar, kentin pek çok noktasından net bir şekilde görüldü ve vatandaşlarda endişe yarattı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Bölgedeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Tesiste kimyasal madde bulunması ihtimaline karşı AFAD ekipleri olay yerinde güvenlik çemberi oluşturarak gerekli kimyasal tedbirleri aldı.

İtfaiye ekipleri, alevlerin fabrikanın diğer bölümlerine sıçramasını önlemek ve yangını tamamen söndürmek için yoğun bir çalışma yürütüyor.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Devam eden söndürme çalışmaları havadan dron kameralarıyla kaydedildi. Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili kapsamlı inceleme başlatıldı.