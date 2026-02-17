Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 Ezgi Sezer

Ütü Yanığı baskılı gömlek sosyal medyada gündem oldu! Fiyatı dudak uçuklatıyor

Vetements markasının ürettiği ütü Yanığı baskılı gömlek sosyal medyada gündem oldu. Fiyatı dudak uçuklatan gömlek kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti ve yorumlar peş peşe geldi. Bazı kullanıcılar gömlek için “Fakirlik yine moda olmuş ama sadece zenginlerin alabileceği bir fiyata.” yorumunda bulundu.

Ütü Yanığı baskılı gömlek sosyal medyada gündem oldu! Fiyatı dudak uçuklatıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.02.2026
saat ikonu 14:44
|
GÜNCELLEME:
17.02.2026
saat ikonu 14:44

Lüks moda markasının koleksiyonunda yer alan ve “ütü yanığı” efektiyle tasarlanan gömlek, yüksek fiyat etiketiyle kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan ürünlerinden biri haline geldi. Sıradan bir hatayı andıran tasarım detayı, kullanıcılar arasında hem şaşkınlık hem de eleştirilere neden oldu.

ÜTÜ YANIĞI BASKILI GÖMLEK SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Vetements markasının ürettiği ütü Yanığı baskılı gömlek sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Paylaşımların ardından yorumlar peş peşe geldi. Gömlek tasarımı tartışılmaya devam edilirken fiyatı da şaşırttı.

Ütü Yanığı baskılı gömlek sosyal medyada gündem oldu! Fiyatı dudak uçuklatıyor

VETEMENTS MARKASINA AİT GÖMLEĞİN FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Lüks moda dünyasında bu kez dikkat çeken ürün, yaklaşık 1.139 dolar (yaklaşık 50.000 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulan “ütü yanığı” baskılı bir gömlek oldu.

Ütü Yanığı baskılı gömlek sosyal medyada gündem oldu! Fiyatı dudak uçuklatıyor


YANIK İZİ TASARIMI

Açık renk kumaş üzerine yerleştirilmiş kahverengi “yanık izi” baskısıyla tasarlanan gömlek, ilk bakışta yanlışlıkla ütüyle yakılmış izlenimi veriyor. Ancak marka, tasarımın bilinçli bir estetik tercih olduğunu ve “kusurlu görünen detaylarla sıradanlığa meydan okuma” fikrini yansıttığını belirtiyor.

Ütü Yanığı baskılı gömlek sosyal medyada gündem oldu! Fiyatı dudak uçuklatıyor


Moda eleştirmenlerine göre bu tasarım, son yıllarda yükselişe geçen “normcore” ve gündelik hayatın sıradan detaylarını lüksle buluşturma akımının bir örneği.

FİYATI TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Ürünün fiyatı ise asıl tartışma konusu oldu. Türkiye’de yaklaşık 50 bin TL’ye denk gelen gömlek, sosyal medyada “Yanlışlıkla ütü yaksak daha ucuza gelir” ve “Bu yanık evde ücretsiz yapılır” gibi yorumlarla gündeme taşındı.

Ütü Yanığı baskılı gömlek sosyal medyada gündem oldu! Fiyatı dudak uçuklatıyor

LÜKS MODADA “SIRADANIN ESTETİĞİ”

Son yıllarda lüks moda dünyasında, gündelik hayatta “kusur” olarak değerlendirilen detaylar bilinçli bir tasarım tercihine dönüşmüş durumda. Yıpranmış görünümlü ayakkabılar, yamalı jean’ler ve lekeli efektler, yüksek fiyat etiketleriyle vitrinlerde yerini alıyor.

Bu estetik anlayış, özellikle genç tüketiciler arasında hem dikkat çekiyor hem de tartışmaya neden oluyor.

Sosyal medyada gelen yorumlar şu şekilde:

“Geçen gün yanlışlıkla aynısı yaptım, yazık oldu deyip çöpe attım enayi gibi”

“Fakirlik yine moda olmuş ama sadece zenginlerin alabileceği bir fiyata.”

“Ben bundan yaparım hem de 5’te 1 fiyatına”

Ütü Yanığı baskılı gömlek sosyal medyada gündem oldu! Fiyatı dudak uçuklatıyor


VETEMENTS MARKA HAKKINDA

Vetements, 2014 yılında Paris’te tasarımcı Demna Gvasalia ve kardeşi Guram Gvasalia tarafından kurulan Fransız moda markasıdır. Fransızca “giysiler” anlamına gelen marka adı, kolektifin gündelik kıyafetleri radikal bir bakış açısıyla yeniden yorumlama iddiasını yansıtır. Vetements, kısa sürede lüks moda ile sokak stilini buluşturan norm karşıtı ve ironik yaklaşımıyla öne çıkmıştır.

