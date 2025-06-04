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 | Murat Makas

Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi: Ankara simidi mi, İzmit simidi mi?

İzmit simidini öven ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor'a sosyal medyadan cevap gecikmedi. Takipçiler İzmit simidine karşılık Ankara simidini hatırlatınca sosyal medya ikiye bölündü.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.06.2025
saat ikonu 15:36
|
GÜNCELLEME:
04.06.2025
saat ikonu 15:36

Ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor İzmit simidini övünce sosyal medyada ortalık karıştı. Türkiye'de odun fırınında pişen İzmit simidinin ayrı bir lezzet olduğuna dikkat çeken Vedat Milor’a cevap ünlü şef Ebru Baybara’dan geldi. Milor, "Diğer şehirlerimiz alınmasın ama ülkemizde odun fırınında pişmiş İzmit simidi diye bir gerçek var" ifadeleriyle İzmit simidini övdü.

Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi: Ankara simidi mi, İzmit simidi mi?

EBRU BAYBARA DEMİR İSE "ANKARA SİMİDİ" DEDİ

Bu paylaşım, kısa sürede simit severler arasında yoğun bir tartışmaya yol açtı. Bazı tüketiciler Milor'un görüşüne katılırken, farklı şehirlerin simitlerini savunanlar da sosyal medyada görüşlerini paylaştı. Ünlü şef Ebru Baybara Demir ise "Bence en iyi simit Ankara simidi, kıvamı farklı" diyerek İzmit simidine karşı Ankara simidini savundu.

Vedat Milor, tartışmaların ardından nostaljik bir anısını da paylaştı. Milor, "En iyi örneklerini eski İzmit tren istasyonunda taze simitleriyle vagon değiştiren hasır sepetli simitçilerde bulabilirsiniz. Hâlâ var mı o Adapazarı - Haydarpaşa trenleri?" sözleriyle İzmit simidinin geçmişine vurgu yaptı.

Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi: Ankara simidi mi, İzmit simidi mi?

"SİMİDİMİZDE KATKI MADDESİ YOK"

Bu tartışma, sonrası İzmit'in simit üreticileri ve tüketicileri de tartışmaya dahil oldu. İzmit'in simit ustalarından Çetin Altun, yıllardır babasından miras kalan mesleğini büyük bir özenle sürdürüyor. Kara fırında katkı maddesi kullanılmadan simit üreten Altun, "Simidimizde katkı maddesi yok. Sadece maya, tuz ve soğuk suyla yoğuruyor, dinlendiriyor, ardından bağlıyor, açıyor ve kara fırında pişiriyoruz. Bazen müşteriler inanmıyor, 'Neden bu kadar güzel içine ne katıyorsunuz?' diyorlar malzemeyi söylüyorum ancak inanmıyorlar. Ben de sevgimi kattığımı söylüyorum." dedi.

"VEDAT MİLOR, YÜZDE YÜZ HAKLI"

İzmit simidinin tadının başka şehirlerde yakalanamadığını belirten Altun, "Aynı simidi Bodrum'da da yaptık, tutmadı. Havasından mı suyundan mı bilmiyorum ama İzmit'teki gibi olmadı. Vedat Milor, yüzde yüz haklı, İzmit simidi özeldir." diye konuştu.

Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi: Ankara simidi mi, İzmit simidi mi?

Altun, simidin kökenine dair de dikkat çeken bir bilgi verdi:

"Bu aslında Ankara simididir. Babam ve iki arkadaşı bu simidi 1960'ta Ankara'dan İzmit'e getiriyor. O dönem burada bu simit yokmuş. Ama şimdi gelenler söylüyor, Ankara'da artık böyle yapılmıyor" dedi.


BÖYLE BİR TAT YOK

Simidin müdavimleri de görüşlerini dile getirdi. Tamer Karan, "Ülkenin birçok şehrinde simit yedim ama bizimkisi apayrı. Simit İzmit'te yenir" derken, Arif İpek ise "İzmit simidi gibi daha güzel bir simit görmedim. Her yerde simit var ama böyle bir tat yok" sözleriyle kentin simidine duyulan hayranlığı dile getirdi.

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