Yakışıklı Mısırcı Alper Temel'in ünü aldı başını gitti! Rusya'da turizm şirketleri bile turlarını onunla duyuruyor

Rus bir fenomenin İstanbul'da çektiği videoyu TikTok hesabından paylaşmasıyla Eminönü'nde satış yapan mısırcı kısa süre içinde üne kavuştu. Video TikTok'ta milyonlarca kez izlenirken, genç mısırcının önünde kuyruklar oluşmaya başladı. Kısa süre içinde adeta bir hayran kitlesine sahip olan Alper Temel neredeyse her gün onlarca evlenme teklifi aldığını belirtti.

"İSTANBUL AŞIK EDER" NOTUYLA PAYLAŞTILAR

Mısır tezgahının önünde yoğunluk bir an olsun azalmazken, Rusya'da "Mısırcı" temalı turlar dikkat çekti. 530 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulan bir tur kapak fotoğrafında Alper Temel’i kullanarak “Dikkat: İstanbul’a aşık eder.” notunu düştü. Mısırcının şöhreti ise turizmde bile ön plana çıktı.