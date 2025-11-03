Menü Kapat
18°
Avatar
Editor
 | Ceyda Altun

Yanı başındaki araziye çöp atanlardan bıktı! "Buraya çöp atan şerefsizdir"

Hatay'da evinin yanı başında bulunan araziye çöp atanlara laf anlatamayan Ali Tancı, "Buraya çöp atan şerefsizdir" yazılı tabelayı çitlere asarak çözüm buldu. Tancı, ilk görenleri gülümseten tabela sonrası çöp atılma oranında yüzde 80 düşüş yaşandığını söyledi. Çöpü hala atanlar da herhalde kendisine bu yazıyı yakıştırıyordur. Buraya altı ay sonra geldiğimizde de tekrardan çöpleri göreceğiz, maalesef insanlarımız buna dikkat etmiyor, ifadelerini kullandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2025
saat ikonu 10:13
|
GÜNCELLEME:
03.11.2025
saat ikonu 13:42

Antakya'da yaşayan Ali Tancı, evinin yanı başında bulunan boş araziye atılan lerden dolayı muzdarip durumdaydı. Aralıklarla çevredeki evlere rahatsızlık veren arazideki çöpleri toplayan Tancı, altı ayda bir yaptığı temizliklerde iki kamyona yakın çöp toplar hale geldi. Vatandaşların çöpleri ve deprem sonrası yıkılan binaların hafriyat atıklarıyla kaplanan çöplerle başa çıkamayan Tancı, çözümü arazinin etrafında çevrili olan çitlere "Buraya çöp atan şerefsizdir" yazılı tabelayı asarak buldu. İlk görenleri gülümseten tabela sonrası, çöp atanların oranında yüzde 80 azalma olduğu görüldü.

Yanı başındaki araziye çöp atanlardan bıktı! "Buraya çöp atan şerefsizdir"

"BİLİNÇSİZ İNSANLARIN ÇÖPÜNÜ BEN TOPLUYORUM"

Vatandaşların çöpleri boş araziye dökmesine tepki göstermek için tabelayla yazı astığını söyleyen Ali Tancı, çevreye yayılan kokudan dolayı tabeladan önce altı ayda bir iki kamyon çöp topladığını belirterek, "Tabelada 'buraya çöp atan şerefsizdir' yazısını ben yazdım. Sebebi ise maalesef vatandaşlarımız çok bilinçsizler. Adam evinde tadilat yapıyor ve molozunu getirip kamyonla buraya döküyor. Adam evinden çöpüyle birlikte buraya kadar geliyor ve çöp konteynerine beş metre kala uzaktan atıyor. Uzaktan attığı çöp konteynerin yanına düşüyor. Hurdacılar gelip çöp konteynerinin içindekileri çöpleri çıkarıp karıştırıyorlar. İşine lazım olanı alıyor ve döktüğü çöpleri yerde bırakıyor. Dolayısıyla bu çöpler birikiyor. Ben her altı ayda bir buradan iki kamyon çöp çıkardım" dedi.

Yanı başındaki araziye çöp atanlardan bıktı! "Buraya çöp atan şerefsizdir"

"TABELADAN SONRA GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİNDE AZALMA OLDU"

Yazıyı yazdıktan sonra çöp atanların oranında yüzde 80 azalma olduğunu söyleyen Tancı, "Özellikle evinin bahçesini temizleyenler çöpünü, maalesef çöp konteynerinin yanına bırakıyor. Temiz bir çevrede yaşamak varken insanlar pislik içinde yaşamayı seçiyor. Biz bu duruma alışık değiliz. Bu yüzden bu yazıyı yazdım. Bu yazının da faydası oldu. Bu yazıyı yazdıktan sonra yüzde 80 azalma oldu ama atanlar var. Çöpü hala atanlar da herhalde kendisine bu yazıyı yakıştırıyordur. Önceden olsa burada duramazdık. Kendi imkanlarımla buradan iki kamyon çöp çıkardım. Hala burada bir kamyon çöp var. Burası altı ay sonra geldiğimizde tekrardan çöpleri göreceksin, maalesef insanlarımız buna dikkat etmiyor. Burası zaten deprem bölgesi, toz toprak içinde yeniden yapılanma sürecindeyiz. Biraz temiz nefes almak istiyorsak çevremizi temiz tutalım ve temiz kalsın. İnsanlar evlerinin önü değil diye eline ne gelirse ne varsa atıyorlar. Bu çöp konteynerlerini boşa koymamışlar, çöp konteynerinin içine atın. Buraya evinin bahçesini temizleyip, evini tadilat yapıp molozunu dökenler var. Burası çöp toplama merkezi değil. Molozların döküleceği yerler var. Bunlara neden uymuyoruz arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

Yanı başındaki araziye çöp atanlardan bıktı! "Buraya çöp atan şerefsizdir"
