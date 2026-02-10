Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Yapay zeka ile buzdolabını tamir etti! 12 bin TL ödemekten kurtuldu: 'Dediğini yaptım anında çalıştı'

İstanbul Sultangazi'de yaşayan Yunus Kaplan isimli vatandaş, bozulan buzdolabı için servis çağırdı. Servis görevlisi, buzdolabının tamiri için 12 bin TL isteyince Kaplan çözümü yapay zekada buldu. Yapay zekadan yardım alan vatandaş 12 bin TL masraf çıkan dolabı bin TL'ye tamir etti.

Sultangazi 50. Yıl Mahallesinde yaşayan Yunus Kaplan buzdolabı bozulunca servis çağırdı. Gelen yetkililer buzdolabında yaptıkları incelemede tamirin 12 bin TL tutacağını belirtti. Kaplan söylenen ücreti fazla bulunca yapay zekadan yardım istedi. Tamir işlerinden anlamayan Kaplan, yapay zekanın yönlendirmesiyle arızayı gidermeye çalıştı. Elindeki aletlerle ölçümler yapan Kaplan, sorunun kart üzerindeki konvertör, çip ve sigortadan kaynaklandığını öğrendi.

Yapay zeka ile buzdolabını tamir etti! 12 bin TL ödemekten kurtuldu: 'Dediğini yaptım anında çalıştı'

CİHAZ SORUNSUZ ÇALIŞTI

İnternette yaptığı araştırma sırasında tanıştığı bir ustayla iletişime geçen Kaplan, kartın tamiriyle uğraşmak yerine bin liraya yenisinin gönderilmesi teklifini kabul etti. Kısa süre sonra eline ulaşan kartı buzdolabına takan Kaplan, cihazın sorunsuz şekilde çalıştığını gördü.

Yapay zeka ile buzdolabını tamir etti! 12 bin TL ödemekten kurtuldu: 'Dediğini yaptım anında çalıştı'

YAPAY ZEKA 12 BİN LİRA ÖDEMEKTEN KURTARDI

Toplamda yalnızca bin TL masraf yaptığını belirten Yunus Kaplan, "Buzdolabım arızalanmıştı. Yetkili servis geldi, dolabı kontrol etti. Önce motora baktı, sonra anakart ve invertör kartına baktı. Sonra bana anakart ile motorun arızalandığını söyleyerek 12 bin lira masraf çıkardı. Ben de 12 bin lirayı duyunca şaşırdım. 'Tamam usta, sen git,' dedim ve harçlığını koydum ve gönderdim. Sonra yapay zekadan biraz araştırdım. Zaten elimde alet edevat var burada. Bunların ölçümlerini falan yaptım. Konvertör, çip ve sigortanın arızalı olduğunu söyledi. Ben de internetten araştırdım. Bir ustaya denk geldim. Usta da bana dedi ki: 'Kartın tamiri ile uğraşma, sana bin TL'ye kart göndereyim' Kartı gönderdi ve buzdolabına taktığım gibi çalıştı. Bin liralık masrafa neden oldu bana ama 12 bin TL'lik masraftan kurtuldum" ifadelerini kullandı.

Yapay zeka ile buzdolabını tamir etti! 12 bin TL ödemekten kurtuldu: 'Dediğini yaptım anında çalıştı'
