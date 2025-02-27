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 | Yusuf Özgür Bülbül

Yarın okullar tatil mi? (27 Şubat Perşembe) Kar tatili olan iller!

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Akşam saatleri itibariyle kar tatili haberleri gelmeye başladı. Valilik ve kaymakamlıklar kar nedeniyle tatil olan yerleri açıkladı. İşte kar tatili olan il ve ilçeler…

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.02.2025
saat ikonu 18:35
|
GÜNCELLEME:
27.02.2025
saat ikonu 18:57

Türkiye günlerdir soğuk hava dalgasının etkisi altında. Yurt genelinde birçok noktada kar yağışı etkili oluyor. Ordu Valiliği, bazı ilçelerde oluşan kar birikintisi ve buzlanma nedeniyle 1 ilçede tamamen, 2 ilçede ise kısmi olarak eğitim ve öğretime ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar birikintisi ve buzlanma nedeniyle Gürgentepe ilçesinin tamamında eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini duyuruldu.

Açıklamada, "Akkuş ilçemizin Fatih Ortaokulu ve Halk Eğitim Merkezi yetişkin kursları hariç diğer tüm okullarında, Çaybaşı ilçemizin İlküvez İlk ve Ortaokulu-İmam Hatip Ortaokulu, İlküvez Çok Programlı Anadolu Lisesi, Göksu İlk ve Ortaokulu, Şehit İslam Çubuk İlk ve Ortaokulu, Taşkesiği İlk ve Ortaokulu, Aşıklı Birleştirilmiş Sınıflı İlkokulu, Çakırlı Birleştirilmiş Sınıflı İlkokulunda, ayrıca temel eğitim, orta öğretim ve özel eğitim kurumlarına taşıma ile gelen öğrenciler için 28 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca, eğitim ve öğretime tamamen ara verilen ilçe ile kısmen ara verilen yerlerde ise sadece tatil edilen okullarda görev yapan hamile ve engelli kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacakları belirtildi.

Ayrıntılar hazırlanıyor...

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