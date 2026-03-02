Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Sude Naz Tekbaş

Yaşlı kadına ‘Komiser Vedat' tuzağı! Elinde avucunda ne varsa aldılar

Adana'da 69 yaşındaki emekli kadını yaklaşık 500 bin TL değerindeki altınını FETÖ yalanıyla dolandıran 3 şüpheli tutuklandı. Kendini polis olarak tanıtan zanlı, "Adınız FETÖ dosyasına karışmış. Evinizdeki para ve altınları bize vermen gerekiyor. Operasyonun ardından iade edilecek" diyerek yaşlı kadını korkutup altınlarını aldırdığı öğrenildi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.03.2026
saat ikonu 10:24
|
GÜNCELLEME:
02.03.2026
saat ikonu 10:26

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli N.Ş.'yi arayan kişi, telefonda kendisini ‘Komiser Vedat' olarak tanıttı. "Adınız FETÖ dosyasına karışmış. Evinizdeki para ve altınları bize vermen gerekiyor" yalanına inanan N.Ş., kısa süre sonra adresine gelen Eren D.'ye (20) 4 tüm, 10 çeyrek ve 4 gram altınla birlikte 30 gram altın künye ile 6 altın yüzüğünü teslim etti. Şüpheli, olay yerine motosikletle gelen ve aracı kullanan Özgür K. (20) ile mahalleden uzaklaştı.

Yaşlı kadına ‘Komiser Vedat' tuzağı! Elinde avucunda ne varsa aldılar

DOLANDIRILDIĞINI ANLAMASI GEÇ OLDU

Bir süre sonra arayan numaraya ulaşamayan N.Ş., dolandırıldığını anlayarak polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, altınları alan iki şüphelinin Huzurevleri Mahallesi'ndeki bir market önünde bekleyen Alaaddin Y.'nin (32) kullandığı taksiye bindiğini belirledi. Şüphelilerin, takside altınların bırakılmasının ardından bölgeden ayrıldığı anlar kameralara yansıdı. Ayrıca Eren D. ile Özgür K.'nin olay sonrası Kozan'a gittikleri tespit edildi.

Yaşlı kadına ‘Komiser Vedat' tuzağı! Elinde avucunda ne varsa aldılar

"BEN TAKSİCİYİM, OLAYLA İLGİM YOK"

Polis ekipleri, elde edilen bilgiler doğrultusunda operasyon için düğmeye bastı. Kozan'da bulunan Eren D. ile Özgür K. ve Seyhan ilçesindeki evindeki Alaaddin Y., eş zamanlı baskınlarla yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgusunda Eren D., altınları aldıktan sonra taksiciye verdiğini savunarak dolandırıcılıkla ilgisinin olmadığını iddia etti. Alaaddin Y. ise "Ben taksiciyim. Çağrı yapılınca müşteriyi almak için o bölgeye gittim. Tanımadığım müşteri yolculuktan vazgeçince, araçtan indirdim. Olayla bir ilgim yok" sözleriyle suçlamaları kabul etmedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hadise, Milano'da hayranlarının yoğun ilgisinden yürüyemedi!
İsrail, Lübnan'a tehditler yağdırdı! 'Bedeli ağır olacak, saldırılar şiddetlenecek'
TOKİ 2-8 Mart kura takvimi! TOKİ Ankara, İzmir, Hatay, Muğla kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
ETİKETLER
#dolandırıcılık
#tutuklama
#taksici
#Altın Dolandırıcılığı
#Fetö Yalanı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.