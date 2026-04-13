Edirne'de dürüstlüğün ve toplumsal değerlerin hâlâ güçlü olduğunu gözler önüne seren ve "İnsanlık ölmemiş" dedirten bir olay yaşandı. Olayın meydana geldiği adres Uzunköprü ilçesi oldu.

Özetle

Yolda bulduğu 13 bin 600 lirayı bakın ne yaptı! Edirne'de vatandaştan örnek davranış

Edinilen bilgiye göre, Güven Kılıç isimli vatandaş, geçtiğimiz cuma günü Atatürk Mahallesi'nde Lise Caddesi'nde yürüdüğü sırada içerisinde yüklü miktarda para bulunan bir cüzdan buldu.

Kılıç, vakit kaybetmeden durumu Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği'ne bildirirken cüzdanı yetkililere teslim etti.

CÜZDAN SAHİBİ BULUNDU

Polis ekipleri, içerisinde 67 adet 200 TL'lik banknot bulunan ve toplamda 13 bin 600 TL değerindeki paranın sahibini bulmak için çalışma başlattı.

Bölgede bulunan 3 ayrı güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, yaklaşık 5 saat süren titiz çalışma sonucunda paranın 60 yaşındaki K.G.'ye ait olduğunu belirledi. Gerekli kimlik tespitinin ardından kayıp para, 12 Nisan 2026 tarihinde sahibine eksiksiz şekilde teslim edildi. Parasını teslim alan K.G., hem duyarlı vatandaş Güven Kılıç'a hem de özverili çalışmalarından dolayı emniyet ekiplerine teşekkür etti.