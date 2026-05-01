Sağlıklı beslenme trendlerinin git gide ön plana çıktığı şu dönemde özellikle bağırsaklarını çalıştıran çıtır çıtır ekşi mayalı ekmek tarifi araştırılıyor. Sizde hem sağlıklı hem de güzel bir ekşi mayalı ekmek tarifi arayışındaysanız, doğru yerdesiniz. Sizin için çıtır çıtır ekşi mayalı ekmek tarifini araştırdık. Son yıllarda sağlıklı beslenmeye olan ilginin arttığı şu dönemde sağlıklı ve pratik tarifler ön plana çıkıyor. Aynı zamanda ekşi mayalı ekmek tarifleri de büyük ilgi görüyor. Peki, çıtır çıtır ekşi mayalı ekmek tarifi nasıl yapılır? Bağırsakları çalıştıran mide dostu çıtır çıtır ekşi mayalı ekmek tarifine mutlaka bir şans vermelisiniz. İşte çıtır çıtır ekşi mayalı ekmek tarifi…

HABERİN ÖZETİ Çıtır çıtır ekşi mayalı ekmek tarifi! Bağırsakları çalıştıran dost Sağlıklı beslenme trendlerinin yükseldiği günümüzde, bağırsakları çalıştıran ve mide dostu çıtır çıtır ekşi mayalı ekmek tarifi öne çıkıyor. Ekşi mayalı ekmek, doğal fermantasyon süresi sayesinde probiyotik açıdan zengin, katkı maddesi içermeyen ve sindirim sistemini destekleyen bir besindir. Tarif için 500 g beyaz ekmeklik un, 100 g tam buğday unu, 120 g ekşi maya, 12 g tuz ve 500 g su kullanılmaktadır. Hazırlık aşamasında önce su, maya ve un karıştırılır, bir saat sonra tuz eklenerek yoğrulur, ardından 30 dakika aralıklarla 4 katlama yapılır ve hamur bir gece buzdolabında bekletilir. Pişirme işlemi, önceden ısıtılmış buharlı 250 derece fırında 15 dakika buharlı, ardından 220 dereceye düşürülüp buhar kesilerek yaklaşık 20 dakika daha pişirme şeklinde yapılır.

ÇITIR ÇITIR EKŞİ MAYALI EKMEK TARİFİ!

Sizin için hem lezzetli hem de sindirimi destekleyen çıtır çıtır ekşi mayalı ekmek tarifini araştırdık. Ekşi mayalı ekmek, doğal fermantasyon süresi sayesinde probiyotik açıdan oldukça zengin bir besindir. Özellikle katkı maddesi içermemesiyle sağlıklı beslenenlerin ve diyet yapanların tercih ettiği ekşi mayalı ekmek, sindirim sistemini destekleyerek bağırsakların daha düzenli çalışmasına da yardımcı oluyor. İşte çıtır çıtır ekşi mayalı ekmek tarifi…

Malzemeler;

500 g beyaz ekmeklik un

100 g tam buğday un

120 g ekşi maya

12 g tuz

500 g su

Hazırlanışı;

Öncelikle su, maya ve unu geniş bir kaba ekleyip karıştırın.

Bir saat kadar sonra ise tuzunu ekleyip iki dakika kadar yoğurun.

Hamurunuzun yarım saat sonra ilk katlamasını yapın.

30 dakika aralıklarla 4 katlama elde edin.

En son hamurunuzu derin bir kabın içerisine alıp bir gece buz dolabında bekletin.

Ertesi gün ekmeğime kesik atarak önceden ısıtılmış buharlı 250 derece fırında sıcak fırın tepsisine hazırladığınız hamuru alın.

15 dakika buharlı bir şekilde ekmeğinizi pişirin. Sonrasında fırının sıcaklığını 220 dereceye düşürerek buharını kesin.

Yaklaşık 20 dakika kadar da bu şekilde ekmeğinizi pişirin.

Ekmeğimin üzeri kızarınca fırını kapatın.

Afiyet, şifa olsun.

EKŞİ MAYALI EKMEK BAĞIRSAKLARI ÇALIŞTIRIYOR!

Diğer ekmeklerin aksine ekşi mayalı oluşuyla bağırsakların çalışmasını sağlayan bu ekmek tarifi, hem sindirimi kolaylaştırıyor hem de bağırsak florasını destekliyor. Özellikle sağlıklı beslenenlerin, diyet yapanların ve mide sorunu yaşayanların sıklıkla tercih edilen tarifleri arasında yer alan ekşi mayalı ekmek, son zamanlarda sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.

Sizde çıtır çıtır ekşi mayalı bir ekmek yapmak istiyorsanız, bu tarife mutlaka bir şans vermelisiniz. Katkı maddelerinden uzak, tamamen doğal içeriklerle hazırlanan bu ekşi mayalı ekmek tarifi sofraların vazgeçilmezi, midenizin dostu olacak.