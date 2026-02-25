Güllaç yaprağı yoksa... Anadolu kadınlarından damakları şenlendiren tarif

Hazır güllaç yaprakları almak yerine, mutfağınızda kendi emeğinizle hazırlayacağınız yapraklarla çok daha doğal, katkısız ve lezzetli bir tatlı yapabilirsiniz. Ev yapımı güllaç, hem içeriğini gönül rahatlığıyla bildiğiniz hem de kıvamını damak zevkinize göre ayarlayabildiğiniz özel bir lezzet sunar. İncecik açılan yaprakları ve tam kıvamında şerbetiyle sofralarınıza hafif ama gösterişli bir tatlı hazırlamak sandığınızdan çok daha kolay. İşte tüm detayları, püf noktaları ve adım adım anlatımıyla ev yapımı güllaç tarifi.



EV YAPIMI GÜLLAÇ YAPRAĞI İÇİN MALZEMELER

2 su bardağı ılık su

8 yemek kaşığı buğday nişastası

Silikon fırça

28 cm teflon tava

Hamur yoğurma kabı

Güllaç Tatlısı İçin Malzemeler

4 adet güllaç yaprağı

2,5 su bardağı süt

5 yemek kaşığı toz şeker (damak zevkinize göre ayarlanabilir)

1 paket vanilya

Üzeri için ceviz, fındık veya toz fıstık

EV YAPIMI GÜLLAÇ YAPRAĞI NASIL YAPILIR?

Hamur yoğurma kabına ılık suyu ve nişastayı alın.

Çırpma teli yardımıyla pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çırpın.

Teflon tavayı ocağa alın ve orta ateşte iyice ısıtın.

Tavaya birkaç damla su serpin. Su hemen cızırdıyorsa tava hazır demektir.

Kepçe veya cezve yardımıyla nişastalı karışımdan alın (miktarı tavanızın büyüklüğüne göre ayarlayın).

Karışımı hızlıca tavaya dökün ve tavayı çevirerek ince bir tabaka halinde yayılmasını sağlayın.

Tavayı krep yapar gibi hafifçe sallayın ve fazla karışımı tekrar kaba boşaltın. Tavada kalan ince tabaka güllaç yaprağınız olacaktır.

Ocağın altı ne çok kısık ne de çok harlı olmalıdır. Hamur pişmeye başladıkça kenarlardan kendini bırakır.

Hamurun altı pişerken, üst kısmının daha hızlı kuruması için yelpaze yardımıyla hava tutabilirsiniz.

Pişen yaprağı dikkatlice alıp temiz bir sofra bezinin üzerine serin.

Tüm hamur bitene kadar işlemi tekrarlayın.

Yaprakları havadar bir ortamda ya da fırının fan ayarında tamamen kurutun.

Bu ölçülerle, 28 cm’lik tava kullanıldığında yaklaşık 8 adet güllaç yaprağı elde edilir. İlk bakışta zahmetli gibi görünse de püf noktalarına dikkat edildiğinde oldukça pratiktir. Dilerseniz kurutmadan hemen tatlı yapımında kullanabilirsiniz.

GÜLLAÇ TATLISI NASIL YAPILIR?

Süt, şeker ve vanilyayı bir tencereye alın.

Orta ateşte, şeker eriyip süt hafifçe parmağı yakacak sıcaklığa gelene kadar ısıtın (kaynatmayın).

Güllaç yaprağını ılık süte batırarak servis kabına yerleştirin.

Üzerine bir kepçe süt gezdirin.

Tüm yapraklar bitene kadar bir kat güllaç, bir kat süt olacak şekilde devam edin.

Kalan sütü tatlının üzerine dökün.

Buzdolabında en az 1–2 saat dinlendirin.

Servis öncesi üzerini ceviz, fındık ya da toz fıstık ile süsleyin.

Afiyet olsun!