Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer

Güllaç yaprağı yoksa... Anadolu kadınlarından damakları şenlendiren tarif

Ramazan ayının sevilen tatlılarından biri olan güllaç tatlısını evde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Hazır ürünlere ihtiyaç duymadan, güllaç yapraklarını evde pratik bir şekilde hazırlayabilir tamamen doğal ve lezzetli bir güllaç tatlısı yapabilirsiniz. İşte tüm aşamaları ve püf noktalarıyla ev yapımı güllaç tarifi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Güllaç yaprağı yoksa... Anadolu kadınlarından damakları şenlendiren tarif
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
25.02.2026
saat ikonu 16:36
|
GÜNCELLEME:
25.02.2026
saat ikonu 16:36

Hazır güllaç yaprakları almak yerine, mutfağınızda kendi emeğinizle hazırlayacağınız yapraklarla çok daha doğal, katkısız ve lezzetli bir tatlı yapabilirsiniz. Ev yapımı güllaç, hem içeriğini gönül rahatlığıyla bildiğiniz hem de kıvamını damak zevkinize göre ayarlayabildiğiniz özel bir lezzet sunar. İncecik açılan yaprakları ve tam kıvamında şerbetiyle sofralarınıza hafif ama gösterişli bir tatlı hazırlamak sandığınızdan çok daha kolay. İşte tüm detayları, püf noktaları ve adım adım anlatımıyla ev yapımı güllaç tarifi.

EV YAPIMI GÜLLAÇ YAPRAĞI İÇİN MALZEMELER

2 su bardağı ılık su

8 yemek kaşığı buğday nişastası

Silikon fırça

28 cm teflon tava

Hamur yoğurma kabı

Güllaç yaprağı yoksa... Anadolu kadınlarından damakları şenlendiren tarif

Güllaç Tatlısı İçin Malzemeler

4 adet güllaç yaprağı

2,5 su bardağı süt

5 yemek kaşığı toz şeker (damak zevkinize göre ayarlanabilir)

1 paket vanilya

Üzeri için ceviz, fındık veya toz fıstık

Güllaç yaprağı yoksa... Anadolu kadınlarından damakları şenlendiren tarif

EV YAPIMI GÜLLAÇ YAPRAĞI NASIL YAPILIR?

Hamur yoğurma kabına ılık suyu ve nişastayı alın.

Çırpma teli yardımıyla pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çırpın.

Teflon tavayı ocağa alın ve orta ateşte iyice ısıtın.

Tavaya birkaç damla su serpin. Su hemen cızırdıyorsa tava hazır demektir.

Kepçe veya cezve yardımıyla nişastalı karışımdan alın (miktarı tavanızın büyüklüğüne göre ayarlayın).

Karışımı hızlıca tavaya dökün ve tavayı çevirerek ince bir tabaka halinde yayılmasını sağlayın.

Güllaç yaprağı yoksa... Anadolu kadınlarından damakları şenlendiren tarif

Tavayı krep yapar gibi hafifçe sallayın ve fazla karışımı tekrar kaba boşaltın. Tavada kalan ince tabaka güllaç yaprağınız olacaktır.

Ocağın altı ne çok kısık ne de çok harlı olmalıdır. Hamur pişmeye başladıkça kenarlardan kendini bırakır.

Hamurun altı pişerken, üst kısmının daha hızlı kuruması için yelpaze yardımıyla hava tutabilirsiniz.

Pişen yaprağı dikkatlice alıp temiz bir sofra bezinin üzerine serin.

Tüm hamur bitene kadar işlemi tekrarlayın.

Yaprakları havadar bir ortamda ya da fırının fan ayarında tamamen kurutun.

Bu ölçülerle, 28 cm’lik tava kullanıldığında yaklaşık 8 adet güllaç yaprağı elde edilir. İlk bakışta zahmetli gibi görünse de püf noktalarına dikkat edildiğinde oldukça pratiktir. Dilerseniz kurutmadan hemen tatlı yapımında kullanabilirsiniz.

Güllaç yaprağı yoksa... Anadolu kadınlarından damakları şenlendiren tarif

GÜLLAÇ TATLISI NASIL YAPILIR?

Süt, şeker ve vanilyayı bir tencereye alın.

Orta ateşte, şeker eriyip süt hafifçe parmağı yakacak sıcaklığa gelene kadar ısıtın (kaynatmayın).

Güllaç yaprağını ılık süte batırarak servis kabına yerleştirin.

Güllaç yaprağı yoksa... Anadolu kadınlarından damakları şenlendiren tarif

Üzerine bir kepçe süt gezdirin.

Tüm yapraklar bitene kadar bir kat güllaç, bir kat süt olacak şekilde devam edin.

Kalan sütü tatlının üzerine dökün.

Buzdolabında en az 1–2 saat dinlendirin.

Servis öncesi üzerini ceviz, fındık ya da toz fıstık ile süsleyin.

Afiyet olsun!

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ramazan'da tatlı tüketimi nasıl olmalı? Uzman isim açıkladı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ara tatil ve Ramazan Bayramı tatili birleştirildi mi? 2026 Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü olacak?
ETİKETLER
#Ev Yapımı Güllaç
#Doğal Tatlı
#Katkısız Tarif
#Güllaç Yaprağı
#Hafif Tatlı
#Yemek Tarifleri
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.