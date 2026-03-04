Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay

İftar sofralarını süsleyen şifa deposu çorba! Bağışıklığı güçlendiriyor

Ramazan ayında en çok aratılan konulardan bir de iftar sofralarında neler yapılacağı oluyor. Bizde sizin için iftar sofralarını süsleyen şifa deposu çorba tarifini sizin için araştırdık. İçeriği sayesinde bağışıklığı güçlendiriyor, mideyi de yormuyor. İşte şifa deposu olan çorba…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İftar sofralarını süsleyen şifa deposu çorba! Bağışıklığı güçlendiriyor
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
04.03.2026
saat ikonu 16:39
|
GÜNCELLEME:
04.03.2026
saat ikonu 16:39

sofrasına oturulduğu zaman uzun süreli açlıktan sonra mideyi yormayacak, sindirimi destekleyecek bir başlangıç yapmak oldukça önemlidir. Çünkü uzun süreli olan açlıklarda hemen mideyi doldurmak vücutta birçok etkeni de kötü etkiler. Bizde sizin için iftar sofralarını süsleyen şifa deposu tarifini araştırdık. Üstelik bağışıklığı güçlendirmesiyle adeta sağlığa en çok iyi gelen çorba oluyor. İşte iftar sofralarını süsleyen şifa deposu çorba…

İFTAR SOFRALARINI SÜSLEYEN ŞİFA DEPOSU ÇORBA!

ayında uzun süren açlıkla beraber, mideyi yormayan besleyici ve aynı amanda da bağışıklığı büyük ölçüde destekleyen tarifler oldukça önemli oluyor. Çünkü uzun süre aç kalan vücutta birtakım olaylar meydana gelebilir.

İftar sofralarını süsleyen şifa deposu çorba! Bağışıklığı güçlendiriyor

İlk etap da yenilen her yemek, açlık çeken mideye oldukça etkili olur. Eğer iftar sofrasında mideyi yoran ve sürekli olarak ağır içerikli besinler tüketmek, uzun süre aç kalmış olan mideyi oldukça rahatsız eder. Mide de ağrı, sancı ve spazm denilen her türlü olay meydana gelebilir.

İftar sofralarını süsleyen şifa deposu çorba! Bağışıklığı güçlendiriyor

Ancak sizin için araştırdığımız iftar sofralarını süsleyen şifa deposu çorbayla saydığımız tüm bu mide ağrılarına maruz kalmayacaksınız. Çünkü içerisinde bulunan malzemeler adeta iftar sofralarının da yeni gözdesi oluyor. Ramazan ayında tok tutması ve sindirimi kolaylaştırmasıyla adeta sağlığı dört koldan tutuyor.

İftar sofralarını süsleyen şifa deposu çorba! Bağışıklığı güçlendiriyor

Şifa deposu çorba tarifi!

Malzemeler:

  • 1 su bardağı haşlanmış yarma
  • Yarım su bardağı haşlanmış nohut
  • 1 su bardağı süzme yoğurt
  • 1 su bardağı normal yoğurt
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1 tatlı kaşığı kekik
  • Aldığı kadar su
İftar sofralarını süsleyen şifa deposu çorba! Bağışıklığı güçlendiriyor

Üzeri için;

  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağı
  • 1 çay kaşığı nane
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • Tuz
  • Karabiber
İftar sofralarını süsleyen şifa deposu çorba! Bağışıklığı güçlendiriyor

Hazırlanışı:

Haşlanmış olan yarmanızı ve nohutlarınızı kaynar suya atın. Kaynar suya atılan yarma ve nohuttu 5 dakika daha kaynatıyoruz. Daha sonra unu da ekleyip karıştırmaya devam edin. İyice çırptığınız suya yavaş yavaş kestirmemek için çırparak koymalısınız.

İftar sofralarını süsleyen şifa deposu çorba! Bağışıklığı güçlendiriyor

Bu işlemi 3 ya da 4 defa yapmalısınız. Çünkü üzerine yoğurt koyduğunuz zaman kesilme gibi durumları da meydana gelebilir. Aynı sıcaklığa gelen suyun içerisine yoğurdu da ekleyin. Daha sonra kaynamaya başlayanınca içerisine kekiği de koyuyoruz. Diğer bir taraftan tereyağı ve sıvı yağıda bir tava da kavurarak içerisine nane ve pul biberi de atıp çorbamıza döküyoruz.

İftar sofralarını süsleyen şifa deposu çorba! Bağışıklığı güçlendiriyor

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR

İftar sofralarında adeta bağışlığı destekleyen bu çorba, gün boyu aç kalan mideye de oldukça iyi geliyor. Çünkü içerisindeki lif ve probiyotik meydana gelen halsizlik ve bağışıklık düşüklüğüne de oldukça iyi gelir.

İftar sofralarını süsleyen şifa deposu çorba! Bağışıklığı güçlendiriyor

Lif ve probiyotik bakımından zengin olan bu çorba, uzun süre tok kalmayı sağlarken kan şekerini de dengede tutmayı hedefliyor. Ayrıca vitaminler ve mineraller sayesinde gün boyu enerjisiz olan vücuda enerji vererek sistemin korunmasına yardımcı oluyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İdeal sahur öğünü nasıl olmalı? Uzmanından açıklamalar
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tadı damaklardan çıkmayan piçik tarifi! Güneydoğu Anadolu'nun en lezzetli yemeği
ETİKETLER
#Sağlık
#çorba
#beslenme
#ramazan
#iftar
#Yemek Tarifleri
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.