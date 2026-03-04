İftar sofralarını süsleyen şifa deposu çorba! Bağışıklığı güçlendiriyor

İftar sofrasına oturulduğu zaman uzun süreli açlıktan sonra mideyi yormayacak, sindirimi destekleyecek bir başlangıç yapmak oldukça önemlidir. Çünkü uzun süreli olan açlıklarda hemen mideyi doldurmak vücutta birçok etkeni de kötü etkiler. Bizde sizin için iftar sofralarını süsleyen şifa deposu çorba tarifini araştırdık. Üstelik bağışıklığı güçlendirmesiyle adeta sağlığa en çok iyi gelen çorba oluyor. İşte iftar sofralarını süsleyen şifa deposu çorba…

İFTAR SOFRALARINI SÜSLEYEN ŞİFA DEPOSU ÇORBA!

Ramazan ayında uzun süren açlıkla beraber, mideyi yormayan besleyici ve aynı amanda da bağışıklığı büyük ölçüde destekleyen tarifler oldukça önemli oluyor. Çünkü uzun süre aç kalan vücutta birtakım olaylar meydana gelebilir.

İlk etap da yenilen her yemek, açlık çeken mideye oldukça etkili olur. Eğer iftar sofrasında mideyi yoran ve sürekli olarak ağır içerikli besinler tüketmek, uzun süre aç kalmış olan mideyi oldukça rahatsız eder. Mide de ağrı, sancı ve spazm denilen her türlü olay meydana gelebilir.

Ancak sizin için araştırdığımız iftar sofralarını süsleyen şifa deposu çorbayla saydığımız tüm bu mide ağrılarına maruz kalmayacaksınız. Çünkü içerisinde bulunan malzemeler adeta iftar sofralarının da yeni gözdesi oluyor. Ramazan ayında tok tutması ve sindirimi kolaylaştırmasıyla adeta sağlığı dört koldan tutuyor.

Şifa deposu çorba tarifi!

Malzemeler:

1 su bardağı haşlanmış yarma

Yarım su bardağı haşlanmış nohut

1 su bardağı süzme yoğurt

1 su bardağı normal yoğurt

2 yemek kaşığı un

1 tatlı kaşığı kekik

Aldığı kadar su

Üzeri için;

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağı

1 çay kaşığı nane

1 çay kaşığı pul biber

Tuz

Karabiber

Hazırlanışı:

Haşlanmış olan yarmanızı ve nohutlarınızı kaynar suya atın. Kaynar suya atılan yarma ve nohuttu 5 dakika daha kaynatıyoruz. Daha sonra unu da ekleyip karıştırmaya devam edin. İyice çırptığınız suya yavaş yavaş kestirmemek için çırparak koymalısınız.

Bu işlemi 3 ya da 4 defa yapmalısınız. Çünkü üzerine yoğurt koyduğunuz zaman kesilme gibi durumları da meydana gelebilir. Aynı sıcaklığa gelen suyun içerisine yoğurdu da ekleyin. Daha sonra kaynamaya başlayanınca içerisine kekiği de koyuyoruz. Diğer bir taraftan tereyağı ve sıvı yağıda bir tava da kavurarak içerisine nane ve pul biberi de atıp çorbamıza döküyoruz.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR

İftar sofralarında adeta bağışlığı destekleyen bu çorba, gün boyu aç kalan mideye de oldukça iyi geliyor. Çünkü içerisindeki lif ve probiyotik meydana gelen halsizlik ve bağışıklık düşüklüğüne de oldukça iyi gelir.

Lif ve probiyotik bakımından zengin olan bu çorba, uzun süre tok kalmayı sağlarken kan şekerini de dengede tutmayı hedefliyor. Ayrıca vitaminler ve mineraller sayesinde gün boyu enerjisiz olan vücuda enerji vererek sistemin korunmasına yardımcı oluyor.