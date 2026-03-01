Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Canan Okur

Tadı damaklardan çıkmayan piçik tarifi! Güneydoğu Anadolu'nun en lezzetli yemeği

Güneydoğu Anadolu mutfağının en gözde tariflerinden biri olan piçik, tadı damaklardan çıkmayan lezzetiyle, sofraların baş tacı olmaya devam ediyor. Peki piçik nasıl yapılır? İşte tüm püf noktaları ve tam malzeme listesiyle ayıla bayıla yiyeceğiniz piçik tarifi...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tadı damaklardan çıkmayan piçik tarifi! Güneydoğu Anadolu'nun en lezzetli yemeği
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.03.2026
saat ikonu 17:03
|
GÜNCELLEME:
01.03.2026
saat ikonu 17:03

Anadolu topraklarından çıkan yöresel tarifler, hem doyurucu hem leziz hem de ekonomik olmalarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Güneydoğu Anadolu'ya ait olan piçik de bu lezzetlerin başında gelen yöresel bir yemektir. Bulgur ve dövme buğdayın yoğurulmasıyla hazırlanan piçik yemeği, hem geleneksel olması hem de sunumuyla da göz dolduruyor. Peki Güneydoğu Anadolu'nun dikkat çeken yemeği nasıl yapılır ve hangi malzemeler gerekir? İşte püf noktalarıyla piçik tarifi...

TADI DAMAKLARDAN ÇIKMAYAN PİÇİK TARİFİ

Piçik, temelinde bulgur ve dövme buğday bulunan, haşlanarak pişirilen ve daha sonra aromatik bir sosla damakları şenlendiren yöresel bir yemektir. Hem ekonomik hem de besleyici olmasıyla geçmişten bugüne birçok evde pişirilmeye devam ediyor. İşte Anadolu'nun sevilen lezzeti piçik için malzeme listesi...

Gerekli Malzemeler:

Tadı damaklardan çıkmayan piçik tarifi! Güneydoğu Anadolu'nun en lezzetli yemeği

Hamuru için:

1 su bardağı ince bulgur

1 su bardağı dövme buğday

2 su bardağı sıcak su

Sosu için:

Tadı damaklardan çıkmayan piçik tarifi! Güneydoğu Anadolu'nun en lezzetli yemeği

2 büyük boy kuru soğan

15 dal yeşil sarımsak

1 yemek kaşığı nane

1 tatlı kaşığı pul biber

1 yemek kaşığı tuz

1 çay bardağı sıvı yağ

Tadı damaklardan çıkmayan piçik tarifi! Güneydoğu Anadolu'nun en lezzetli yemeği

PİÇİK NASIL YAPILIR?

Öncelikle ince bulgur ve dövme buğdayı genişçe bir kaba alın. Üzerine 2 su bardağı sıcak su dökerek karıştırın. Bu aşamadan sonra kabın üzerini kapatın ve yaklaşık 2 saat dinlenmeye bırakın.

Tadı damaklardan çıkmayan piçik tarifi! Güneydoğu Anadolu'nun en lezzetli yemeği

O sıra bulgur ve buğday şişerek yoğrulmaya hazır hale gelecektir. Dinlenen karışım elle güzelce bir yoğurun. Kıvamının macun haline gelmesi gerekiyor. Karışımı küçük parçalar halinde koparın.

Tadı damaklardan çıkmayan piçik tarifi! Güneydoğu Anadolu'nun en lezzetli yemeği

Ayrı bir tencerede yaklaşık olarak 2 litre su kaynatmaya başlayın. İçine 1 yemek kaşığı tuz ekleyerek, hazırlanan köfteleri de kaynar suya bırakın. Köfteler suyun yüzeyine çıkmaya başladığında piştiği anlaşılır. Kevgir yardımıyla sudan alarak süzebilirsiniz.

Tadı damaklardan çıkmayan piçik tarifi! Güneydoğu Anadolu'nun en lezzetli yemeği

Sos kısmını hazırlamaya gelince, ince doğranmış kuru soğanları sıvı yağda hafif pembeleşinceye kadar kavurun. Ardından ince kıyılmış yeşil sarımsakları da ekleyin ve yumuşamaya başlayana kadar karıştırmaya devam edin. Nane, pul biber ve tuz ilave ederek birkaç dakika daha bu şekilde karıştırın. Haşlanan köfteleri sosun içine ekleyin ve yavaşça karıştırmaya devam edin. Sosun her parçaya eşit şekilde dağılması kritik bir nokta. Artık sıcak bir şekilde servis edebilirsiniz. Afiyet olsun

Tadı damaklardan çıkmayan piçik tarifi! Güneydoğu Anadolu'nun en lezzetli yemeği

GÜNEYDOĞU ANADOLU'NUN EN LEZZETLİ YEMEĞİ

Piçiğin lezzetinin sırrı, hamurun doğru kıvamda yoğrulmasındadır. Karışım ne çok sert ne de fazla yumuşak olmalıdır. Ayrıca haşlama suyunun da kaynar olması gerekiyor. Bu köftelerin dağılmadan pişmesini sağlar. Eğer yeşil sarımsak mevsiminde bulunamazsa kuru sarımsak da tercih edilebilir. Fakat yeşil sarımsağın verdiği tazelik daha iyidir. Baharat oranı damak zevkine göre artırılabilir.

Tadı damaklardan çıkmayan piçik tarifi! Güneydoğu Anadolu'nun en lezzetli yemeği

Piçik, hem ana yemek olarak hem de yanında ayranla birlikte servis edilebilir. Üzerine ekstra nane serperek ya da az miktarda tereyağı gezdirerek, lezzetini de katlamış olursunuz.

Tadı damaklardan çıkmayan piçik tarifi! Güneydoğu Anadolu'nun en lezzetli yemeği

EN SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

Piçik hangi yöreye aittir?

Piçik, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne ait geleneksel bir yemektir.

Dövme buğday yerine başka bir malzeme kullanılabilir mi?

Geleneksel tarifte dövme buğday kullanılır. Ancak bulunamazsa sadece ince bulgurla da yapılabilir.

Piçik gluten içerir mi?

Bulgur ve buğday ile yapıldığından gluten içerir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hem yemek hem çorba! Bir taşla iki kuş tarifi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çıtır çıtır mantı tarifi! İftar sofraları şenlendirecek
ETİKETLER
#Yöresel Lezzetler
#Piçik Tarifi
#Güneydoğu Anadolu Yemekleri
#Bulgur Tarifi
#Dövme Buğday Yemeği
#Yemek Tarifleri
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.