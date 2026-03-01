Tadı damaklardan çıkmayan piçik tarifi! Güneydoğu Anadolu'nun en lezzetli yemeği

Anadolu topraklarından çıkan yöresel tarifler, hem doyurucu hem leziz hem de ekonomik olmalarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Güneydoğu Anadolu'ya ait olan piçik de bu lezzetlerin başında gelen yöresel bir yemektir. Bulgur ve dövme buğdayın yoğurulmasıyla hazırlanan piçik yemeği, hem geleneksel olması hem de sunumuyla da göz dolduruyor. Peki Güneydoğu Anadolu'nun dikkat çeken yemeği nasıl yapılır ve hangi malzemeler gerekir? İşte püf noktalarıyla piçik tarifi...

TADI DAMAKLARDAN ÇIKMAYAN PİÇİK TARİFİ

Piçik, temelinde bulgur ve dövme buğday bulunan, haşlanarak pişirilen ve daha sonra aromatik bir sosla damakları şenlendiren yöresel bir yemektir. Hem ekonomik hem de besleyici olmasıyla geçmişten bugüne birçok evde pişirilmeye devam ediyor. İşte Anadolu'nun sevilen lezzeti piçik için malzeme listesi...

Gerekli Malzemeler:

Hamuru için:

1 su bardağı ince bulgur

1 su bardağı dövme buğday

2 su bardağı sıcak su

Sosu için:

2 büyük boy kuru soğan

15 dal yeşil sarımsak

1 yemek kaşığı nane

1 tatlı kaşığı pul biber

1 yemek kaşığı tuz

1 çay bardağı sıvı yağ

PİÇİK NASIL YAPILIR?

Öncelikle ince bulgur ve dövme buğdayı genişçe bir kaba alın. Üzerine 2 su bardağı sıcak su dökerek karıştırın. Bu aşamadan sonra kabın üzerini kapatın ve yaklaşık 2 saat dinlenmeye bırakın.

O sıra bulgur ve buğday şişerek yoğrulmaya hazır hale gelecektir. Dinlenen karışım elle güzelce bir yoğurun. Kıvamının macun haline gelmesi gerekiyor. Karışımı küçük parçalar halinde koparın.

Ayrı bir tencerede yaklaşık olarak 2 litre su kaynatmaya başlayın. İçine 1 yemek kaşığı tuz ekleyerek, hazırlanan köfteleri de kaynar suya bırakın. Köfteler suyun yüzeyine çıkmaya başladığında piştiği anlaşılır. Kevgir yardımıyla sudan alarak süzebilirsiniz.

Sos kısmını hazırlamaya gelince, ince doğranmış kuru soğanları sıvı yağda hafif pembeleşinceye kadar kavurun. Ardından ince kıyılmış yeşil sarımsakları da ekleyin ve yumuşamaya başlayana kadar karıştırmaya devam edin. Nane, pul biber ve tuz ilave ederek birkaç dakika daha bu şekilde karıştırın. Haşlanan köfteleri sosun içine ekleyin ve yavaşça karıştırmaya devam edin. Sosun her parçaya eşit şekilde dağılması kritik bir nokta. Artık sıcak bir şekilde servis edebilirsiniz. Afiyet olsun

GÜNEYDOĞU ANADOLU'NUN EN LEZZETLİ YEMEĞİ

Piçiğin lezzetinin sırrı, hamurun doğru kıvamda yoğrulmasındadır. Karışım ne çok sert ne de fazla yumuşak olmalıdır. Ayrıca haşlama suyunun da kaynar olması gerekiyor. Bu köftelerin dağılmadan pişmesini sağlar. Eğer yeşil sarımsak mevsiminde bulunamazsa kuru sarımsak da tercih edilebilir. Fakat yeşil sarımsağın verdiği tazelik daha iyidir. Baharat oranı damak zevkine göre artırılabilir.

Piçik, hem ana yemek olarak hem de yanında ayranla birlikte servis edilebilir. Üzerine ekstra nane serperek ya da az miktarda tereyağı gezdirerek, lezzetini de katlamış olursunuz.

EN SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

Piçik hangi yöreye aittir?

Piçik, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne ait geleneksel bir yemektir.

Dövme buğday yerine başka bir malzeme kullanılabilir mi?

Geleneksel tarifte dövme buğday kullanılır. Ancak bulunamazsa sadece ince bulgurla da yapılabilir.

Piçik gluten içerir mi?

Bulgur ve buğday ile yapıldığından gluten içerir.