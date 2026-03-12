Menü Kapat
10°
Yemek Tarifleri
Kirde kebabı nedir, nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta'dan çömlekte pişen Osmanlı mirası tarifi

Osmanlı saray mutfağının unutulan lezzetlerinden Kirde kebabı, Gelinim Mutfakta programında yapılmasıyla yeniden gündeme geldi. Yüzyıllar öncesinden günümüze ulaşan bu özel yemek, çömlekte pişirme geleneğinin en nadide örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Peki Kirde kebabı nasıl yapılıyor, hangi malzemeler gerekiyor? İşte Osmanlı mirası Kirde kebabının yapılışı ve tüm püf noktaları...

Kirde kebabı nedir, nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta'dan çömlekte pişen Osmanlı mirası tarifi
, yüzyıllar boyunca günümüze kadar ulaşan birbirinden özel lezzeti barındırıyor. Bu lezzetlerden biri de Kirde kebabıdır. Özellikle Gelinim Mutfakta'da yarışmacılar tarafından yapılmasıyla merak uyandıran bu damak çatlatan yemek, hem yapılışı hem de sunumuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Peki Kirde kebabı nedir, nasıl yapılır? Kirde kebabı için hangi malzemeler gerekir? İşte tüm püf noktalarıyla, çömlekte yapılan Osmanlı mirası Kirde kebabı tarifi...

KİRDE KEBABI NEDİR?

Osmanlı mutfağından günümüze miras kalan Kirde kebabı, adını yapımında kullanılan kirde adı verilen özel ekmekten almıştır. Kirde kebabında kuzu eti, taze soğan, maydanoz ve çeşitli baharatlar kullanılır ve iç harç yapılır.

Kirde kebabı nedir, nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta'dan çömlekte pişen Osmanlı mirası tarifi

İncecik açılmış yufka veya özel olarak hazırlanmış ekmek dilimleri arasına yerleştirilen iç harç, toprak çömlek içerisinde uzun saatler boyunca pişirilir. Pişirme sürecinde etin suyu ve baharatların aroması ekmeğe işleyerek damak çatlatan bir lezzet sunar Kirde kebabı. Osmanlı döneminde özellikle özel günlerde ve davet sofralarında hazırlanan Kirde kebabı, günümüzde de sofraların baş tacı olmaya aday.

Kirde kebabı nedir, nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta'dan çömlekte pişen Osmanlı mirası tarifi

KİRDE KEBABI NASIL YAPILIR?

Kirde kebabı, zahmetli ama bir o kadar lezzetli bir yemektir. Kirde kebabı için gerekli malzemeler ise şu şekilde;

Gerekli malzemeler:

500 gram kuzu kuşbaşı eti

4 adet yufka veya 8 dilim bayat ekmek

2 adet kuru soğan

1 demet taze soğan

1 demet maydanoz

2 yemek kaşığı tereyağı

Kirde kebabı nedir, nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta'dan çömlekte pişen Osmanlı mirası tarifi

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı yenibahar

1 çay kaşığı tuz

Üzeri için: 1 su bardağı et suyu

Yapılışı:

Kirde kebabı nedir, nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta'dan çömlekte pişen Osmanlı mirası tarifi

Kirde kebabı yapımına iç harcın hazırlanmasıyla başlanır. İlk olarak kuzu etleri küçük parçalar halinde doğranır. Geniş bir tavada tereyağı ve sıvı yağ kızdırılır, etler suyunu salıp çekene kadar kavrulur. Üzerine yemeklik doğranmış kuru soğan eklenerek pembeleşene kadar kavurmaya devam edilir.

Ayrı bir yerde ince kıyılmış taze soğan ve maydanoz karıştırılır, baharatlar ve tuz ilave edilir. Kavrulan etler bu karışıma eklenerek güzelce harmanlanır.

Kirde kebabı nedir, nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta'dan çömlekte pişen Osmanlı mirası tarifi

Çömleğin tabanına önce bir kat yufka veya ekmek dilimleri dizilir. Üzerine hazırlanan iç harçtan bir kat yayılır. Bu işlem malzemeler bitene kadar kat kat tekrarlanır. En üst kat yine ekmekle kapatılır. Hazırlanan çömleğin kenarlarından yavaşça et suyu gezdirilir.

Kirde kebabı nedir, nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta'dan çömlekte pişen Osmanlı mirası tarifi

Çömleğin ağzı yağlı kağıt ve alüminyum folyo ile sıkıca kapatılır. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 1 yada 2 saate yakın pişirilir. Piştikten sonra çömlek ters çevrilerek servis tabağına alınır ve üzerine isteyen tereyağı ile yağlayarak sıcak sıcak servis edebilir. İşte detaylar...

Kirde kebabı nedir, nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta'dan çömlekte pişen Osmanlı mirası tarifi

EN SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

Kirde kebabı adını nereden alıyor?

Kirde kebabı, adını Osmanlı döneminde kullanılan kirde kelimesinden alır. Kirde, o dönemde özel olarak hazırlanan, ince ve gevrek bir ekmek çeşididir.

Kirde kebabı hangi yöreye aittir?

Kirde kebabı, Osmanlı saray mutfağına dayanır. Zamanla Anadolu'nun çeşitli bölgelerine yayılmıştır. Ancak özellikle Tokat ve çevresine aittir.

Kirde kebabı kaç saatte pişer?

Geleneksel yöntemde Kirde kebabı, odun ateşinde ve çömlek içerisinde yaklaşık 3-4 saat pişirilir.

ETİKETLER
#osmanlı mutfağı
#Yöresel Yemekler
#Kirde Kebabı
#Tokat Mutfağı
#Çömlekte Pişirme
#Yemek Tarifleri
