Amasya'da inşaat işçisinden acı haber

Amasya'nın Suluova ilçesinde acı bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, ilçedeki bir inşaat alanı oldu.
Edinilen bilgiye göre, 65 yaşındaki Sadık Güney, çalıştığı konut inşaatının çatısında bulunduğu sırada dengesini kaybederek yere düştü.
Çevrede bulunanların durumu yetkili birimlere bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.