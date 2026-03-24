Aydın'da 16 yaşındaki lise öğrencisi evinde ölü bulundu

Nazilli'de Özel Eğitim Meslek Okulu 9-A sınıfı öğrencisi Kamran Kocaman ailesi tarafından evde hareketsiz şekilde bulundu. Büyük endişe yaşayan aile durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Kocaman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme gerçekleştirirken, gencin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNDEN TAZİYE MESAJI

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nazilli Özel Eğitim Meslek Okulu 9-A sınıfı öğrencimiz Kamran Kocaman'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadelerine yer vererek baş sağlığı dileklerini iletti.